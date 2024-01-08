Україна експортувала тимчасовим морським коридором вже 15 млн тонн вантажів

З початку роботи тимчасового морського коридору в серпні 2023 року з України експортували 15 млн тонн продукції, зокрема 10 млн тонн агропродукції.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Майже 15 млн тонн вантажів експортовано через український коридор за 5 місяців. З них 10 млн тонн – продукція наших аграріїв", - зазначив Кубраков.

За його словами, за 5 місяців роботи коридору до українських портів на Чорному морі під завантаження зайшло 469 нових суден.

Наразі 39 суден завантажуються в портах Одеса, Чорноморськ, Південний.

Ще 83 судна підтвердили готовність зайти до портів та експортувати 2,4 млн тонн вантажів.

Судноплавство у Чорному морі

У липні Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий «гуманітарний коридор» для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації.

16 серпня 2023 року перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Одеси. Першим був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу. Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після виходу Росії з "зернової угоди", став Primus.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що експортний потенціал українських портів через агресію РФ знизився на 40%.

14 листопада Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який зробить зерновий коридор більш доступним для експортерів.

25 листопада, під час саміту Grain from Ukraine у Києві президент Володимир Зеленський заявив про наявність домовленості з кількома державами щодо передачі морських катерів для супроводження в Чорному морі суден, що йдуть тимчасовим гуманітарним коридором.