Україна отримає катери для супроводження суден "зерновим коридором" та більше ППО для Одещини - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє про наявність домовленості з кількома державами щодо передачі морських катерів для супроводження в Чорному морі суден, що йдуть тимчасовим гуманітарним коридором. Про це він заявив на другому міжнародному саміті ініціативи Grain from Ukraine у Києві.

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"У мене є домовленість із кількома державами щодо потужного супроводження українцями, але на іншій [іноземній] техніці конвою. Тобто нам передадуть і передають вже відповідні морські катери", - сказав глава держави.

За словами президента, Росія, що вийшла в липні з Чорноморської зернової ініціативи, якою було гарантовано безпеку кораблів, що слідують до та з портів Одеської області, не має значного впливу на поточний рух суден.

"Що Росія може сьогодні зробити? Максимально блокувати цей коридор. Але я вважаю, що впливу такого потужного в неї на цей коридор на сьогодні немає. По-перше, у нас є стосунки щодо використання цього коридору з Болгарією, з Румунією і з Туреччиною. Друга історія - це те, що у нас є домовленості з Британією, яка займається страхуванням цього коридору. Повинні бути відповідні результати", - зазначив він.

Зеленський також повідомив, що має і домовленості щодо надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони для використання в Одеській області, зокрема й для посилення безпеки "зернового коридору".

"Залишається дуже конкретна кількість систем з дуже конкретною назвою: запит цей є. Скажу вам відверто: відповідь позитивна вже є, коли ці системи стануть охороняти той регіон, скажу так. Тому що там і коридор важливий, і люди. Для нас важливі наші люди в Одеському регіоні, дуже важливі. З ППО - дефіцит, ви знаєте, не секрет. Але важливо, що є домовленості, є позитивний сигнал, коридор працює. Дай бог, будемо збільшувати [його] об'єми й безпеку в Одеському регіоні", - сказав він.

Нагадаємо, що після виходу РФ із "зернової угоди" рух суден до портів на морському узбережжі Одещини продовжує здійснюватися за тимчасовим гуманітарним коридором завдяки механізмам страхування військових ризиків.

Також активно використовуються й українські порти на Дунаї, що теж мають статус морських - головним чином Ізмаїл та Рені. За останній рік вони стали одним з основних шляхів експорту, збільшивши перевалку більш ніж удвічі. Однак і порти Великої Одеси, і дунайські порти з липня періодично піддаються російським атакам ракетами та ударними дронами.