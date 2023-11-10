Удар РФ по цивільному судну в Чорному морі стався внаслідок помилки пілота, - розвідка Британії

Ракетний удар по цивільному судну в Одеській області міг статися внаслідок помилки російського пілота через невдалу техніку застосування зброї.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що окупанти випустили, ймовірно, ракету Х-31, яка вдарила по цивільному судну під прапором Ліберії. Судно повинно було доставити залізну руду для стратегічного партнера Росії - Китаю.

Тоді загинув лоцман та 4 людини отримали поранення.

У розвідці припускають, що росіяни цілились у військовий радар, але, ймовірно, спутали його з радаром на цивільному судні.

"Якщо так, то це свідчить про невдалу тактику застосування зброї з боку російського пілота", - підкреслили у розвідці.

Нагадаємо, 8 листопада росіяни вдарили в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії в момент його заходу в порт Одещини. Внаслідок атаки поранено трьох громадян Філіппін, що є членами екіпажу корабля. Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення.

9 листопада в ефірі телемарафону начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк повідомила, що лоцман, який загинув від російського удару, є громадянином України.

Це вже 21-а цілеспрямована атака Росії після виходу з зернової угоди. За цей час вона пошкодила понад 160 об’єктів інфраструктури та 122 транспортних засоби.

Наразі рух суден до портів Великої Одеси тимчасовим коридором, організованому Україною в Чорному морі, продовжується як на вихід, так і на вхід, попри постійні атаки країни-агресора РФ.