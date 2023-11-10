Удар РФ по гражданскому судну в Черном море произошел в результате ошибки пилота, - разведка Британии

Ракетный удар по гражданскому судну в Одесской области мог произойти в результате ошибки российского пилота из-за неудачной техники применения оружия.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что оккупанты выпустили, вероятно, ракету Х-31, которая ударила по гражданскому судну под флагом Либерии. Судно должно было доставить железную руду для стратегического партнера России – Китая.

Тогда погиб лоцман и 4 человека получили ранения.

В разведке предполагают, что россияне целились в военный радар, но, вероятно, спутали его с радаром на гражданском судне.

"Если это так, то это свидетельствует о неудачной тактике применения оружия со стороны российского пилота", - подчеркнули в разведке.

Напомним, 8 ноября россияне ударили в надстройку гражданского судна под флагом Либерии в момент его захода в порт Одесщины. В результате атаки ранены трое граждан Филиппин, являющихся членами экипажа корабля. Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения.

9 ноября в эфире телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что погибший от российского удара лоцман является гражданином Украины.

Это уже 21-я целенаправленная атака России после выхода из зерновой сделки. За это время она повредила более 160 объектов инфраструктуры и 122 транспортных средств.

В настоящее время движение судов в порты Большой Одессы временным коридором, организованным Украиной в Черном море, продолжается как на выход, так и на вход, несмотря на постоянные атаки страны-агрессора РФ.