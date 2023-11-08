В разведке Британии рассказали, чем грозят РФ диверсии на железных дорогах

Спустя семнадцать месяцев после того, как стало известно о первых инцидентах, саботаж российских железных дорог антивоенными активистами продолжает представлять серьезную проблему для российских властей.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

По данным исследования российского СМИ "Медиазона", по состоянию на октябрь 2023 года с момента начала войны в суд дошло 76 дел о саботаже на железных дорогах РФ.

К уголовной ответственности привлечено по меньшей мере 137 человек, подавляющее большинство из которых не старше 24 лет.

"С начала 2023 года на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры россияне установили специальные вывески, на которых указывалось, что по уголовному кодексу РФ диверсия может наказываться вплоть до пожизненного заключения", - отмечают в разведке.

Там подчеркивают, что военное материально-техническое обеспечение страны-агрессора России, включая поставки оружия и боеприпасов для армии, по-прежнему зависит от 33 000 км железнодорожной линии страны.

"Поскольку в России запрещены практически все методы открытого инакомыслия, саботаж на железных дорогах используют молодые люди в знак протеста против "специальной военной операции"", - отметили в разведке Британии.

Как ранее сообщала украинская военная разведка, в ночь на 3 ноября 2023 года в городе Нижний Новгород в России партизаны сожгли автомобиль генерального директора акционерного общества "ГосНИИмаш", производящего боеголовки к ракетам.

Также неизвестные диверсанты подорвали два самолета и вертолет на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах — на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые «самолеты судного дня» и специальные самолеты (самолеты-разведчики).

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