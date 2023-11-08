У розвідці Британії розповіли, чим загрожують РФ диверсії на залізницях

Через сімнадцять місяців після того, як стало відомо про перші інциденти, саботаж російських залізниць антивоєнними активістами продовжує становити серйозну проблему для російської влади.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що за даними дослідження російського ЗМІ "Медіазона", станом на жовтень 2023 року з моменту повномасштабного вторгнення до суду дійшло 76 справ про саботаж на залізницях РФ.

До кримінальної відповідальності притягнули щонайменше 137 людей, переважна більшість з яким не старші 24 років.

"Від початку 2023 року на ключових об’єктах залізничної інфраструктури росіяни встановили спеціальні вивіски, на яких вказувалося, що за кримінальним кодексом РФ диверсія може каратися аж до довічного ув’язнення", - зауважують у розвідці.

Там підкреслюють, що військове матеріально-технічне забезпечення країни-агресора Росії, включаючи поставки зброї та боєприпасів для армії, як і раніше залежить від 33 000 км залізничної лінії країни.

"Оскільки в Росії заборонені практично всі методи відкритого інакомислення, саботаж на залізницях використовують молоді люди на знак протесту проти "спеціальної військової операції", - зауважили у розвідці Британії.

Як раніше повідомляла українська військова розвідка, у ніч на 3 листопада 2023 року у місті Нижній Новгород в Росії партизани спалили автомобіль генерального директора акціонерного товариства "ГосНИИмаш", яке виготовляє боєголовки до ракет.

Також невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер на аеродромі Чкаловський у Підмосковʼї. Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки (літаки-розвідники).

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