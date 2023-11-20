Протягом року Дунайські порти вдвічі збільшили обсяги обробки вантажів

У період з січня по жовтень 2023 року українські порти Дунайського кластера (Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ) показали значне зростання обсягів обробки вантажів порівняно із відповідним періодом минулого року, досягнувши 27,6 млн тонн, що у 2,2 рази більше, ніж у 2022 році (12,6 млн тонн).

Про це пише "Укрінформ" посилаючись на заяву голови ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Юрія Литвина під час проведення "Інфраструктурного дня".

Збільшилася і кількість суден, які були оброблені у дунайських портах за період з січня по жовтень 2023 року. Вона зросла на 54,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши показника у 12 тисяч.

Повідомляється, що у порівнянні з січнем - жовтнем 2021 року, коли об'єм обробки в дунайських портах становив лише 4,4 млн тонн, вантажообіг зріс на 6,3 рази.

Литвин додав, що із загального обсягу вантажів, які були оброблені протягом січня - жовтня обох років (40,2 млн тонн), 18,3 млн тонн припадає на зернові, 3,6 млн тонн - на руду, 3,2 млн тонн - на олію, 2,6 млн тонн - на нафтопродукти, та 12,4 млн тонн - на інші види вантажів.

Кількість суден, які були оброблені у дунайських портах за період з січня по жовтень 2023 року, збільшилася на 54,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши показника у 12 тисяч.

Росія обстрілює українські порти з літа

Дунайські порти стали одним з основних логістичних каналів України одразу ж після блокади морських портів. У 2022 році Дунайські порти використовувались експортерами зерна, залізної руди та металопродукції, а також імпортерами пального.

Після виходу Росії з "зернової угоди" у липні 2023 року, російські військові почали систематично обстрілювати порти Великої Одеси та Дунаю. загалом за два місяці масованих обстрілів окупанти знищили понад 100 об’єктів портової інфраструктури. Під обстріли потрапили найбільші Дунайські термінали в Рені та Ізмаїлі.

У відповідь на таку блокаду, Україна створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації.