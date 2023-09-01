"Дунайський маршрут під загрозою": Аграрії закликали скасувати новий наказ щодо фінзвітності експортерів на Одещині

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" закликає президента Володимира Зеленського та представників профільних державних органів просприяти скасуванню документу, який, на її думку, ставить під загрозу один з логістичних маршрутів експорту української агропродукції - через українські порти на Дунаї.

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Незадоволення аграріїв викликав спільний наказ №19 від 18 серпня "Про деякі питання фінансової дисципліни в умовах правового режиму воєнного стану", який вступив у дію 22 серпня.

Як йдеться у зверненні, положення цього документу протирічать чинному законодавству України та створюють можливості для зловживань контролюючими органами. Зокрема, УКАБ завертає увагу, що ним змінюються вимоги про надання зареєстрованих податкових накладних.

Так, відповідно до Податкового кодексу на подання податкової накладної на реєстрацію надається майже місяць, але наказ №19 вимагає зареєструвати накладні вже на момент подання періодичної митної декларації.

"Крім цього, з практичної точки зору, наприклад, за умов контракту між зернотрейдером і нерезидентом, по якому купували у декількох десятків виробників, на момент оформлення митної декларації типу "РР" надати попередньо зареєстровані податкові накладні просто неможливо з технічних причин завантаження та визначення ваги", - вказують в УКАБ.

Разом з тим там кажуть, що, враховуючи реалії сьогодення, товар також може оформлюватися в процесі навантаження флоту, що залежить від виконання умов поставки, темпу формування партії та інших факторів.

Також аграрії обурені необхідніст обов’язкового надання статистичної звітності Головному управлінню статистики в Одеській області. На їхнє переконання, така вимога є незаконною та неможливою для реалізації.

Зазначається, шо експортери та виробники з інших областей не мають звітувати перед статуправлінням, адже законом №2115-IX від 3 березня 2022 року було призупинено терміни подання статистичної звітності та дозволено надати її за весь період військового стану у період протягом трьох місяців після його припинення.

"Наслідки дії наказу №19 вже відчутні на зерновому ринку, зокрема, були зупинені відвантаження зерна через дунайські порти, через що аграрії понесли збитки. Відповідно до статистичної інформації Міністерства аграрної політики та продовольства, за період дії наказу №19 експорт аграрної продукції знизився на 20%", – наголошується у зверненні.

Через це УКАБ і просить Зеленського доручити Одеській обласній військовій адміністрації скасувати наказ як такий, що суперечить законодавству України та може призвести до повної зупинки експорту зернових не тільки через морські порти України, а і через дунайські, що матиме суттєвий негативний вплив на економіку держави.

Водночас асоціація наголошує, що готова до співпраці та пропонує провести спільні консультації із залученням до обговорення представників Державної податкової служби, Державної митної служби та аграрної бізнес-спільноти задля фіналізації дієвого та правового рішення щодо боротьби з тіньовим експортом зерна.

Зазначимо, що у самій Одеській ОВА 25 серпня заявили, що аналіз походження зерна від перших 32 опрацьованих в рамках наказу №19 експортерів показали, що 21 компанія працює сумлінно зі сплатою всіх податків, а до 11 підприємств з’явилися питання щодо походження зерна, і здебільшого ці підприємства - не з Одеської області.

"Перевіркою кампаній будуть займатися відповідні правоохоронні структури. Нагадуємо, що в подальшому завантаження суден відбуватиметься виключно за умови проведення попереднього аналізу законності походження зерна. Усі митні декларації мають бути зареєстровані до завантаження експортного товару", - нагадали в обладміністрації.

В свою чергу, як прокоментували питання в регіональній податковій, там проводиться робота щодо перевірки фактів проведення ризикових операцій, відсутності легального походження сільськогосподарської продукції, несплати податків до державного бюджету, наявних ризиків неповернення валютної виручки та легалізації відмивання доходів одержаних злочинним шляхом суб’єктами господарської діяльності.

Як запевнили у відомстві, спільні заходи сприятимуть економічній безпеці держави, дозволять створити належні умови забезпечення фінансової дисципліни, обліку та звітності, а також виконання зобов’язань перед бюджетом експортерів зернових та олійних вантажів.