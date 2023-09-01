"Дунайский маршрут под угрозой": Аграрии призвали отменить новый приказ о финотчетности экспортеров в Одесской области

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" призывает президента Владимира Зеленского и представителей профильных государственных органов посодействовать отмене документа, который, по ее мнению, ставит под угрозу один из логистических маршрутов экспорта украинской агропродукции – через украинские порты на Дунае.

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Недовольство аграриев вызвал общий приказ №19 от 18 августа "О некоторых вопросах финансовой дисциплины в условиях правового режима военного положения", вступивший в действие 22 августа.

Как говорится в обращении, положения этого документа противоречат действующему законодательству Украины и создают возможности для злоупотреблений контролирующими органами. В частности, УКАБ обращает внимание, что им изменяются требования о предоставлении зарегистрированных налоговых накладных.

Так, согласно Налоговому кодексу, на представление налоговой накладной на регистрацию предоставляется почти месяц, однако приказ №19 требует зарегистрировать накладные уже на момент подачи периодической таможенной декларации.

"Кроме того, с практической точки зрения, например, при условиях контракта между зернотрейдером и нерезидентом, по которому покупали у нескольких десятков производителей, на момент оформления таможенной декларации типа "РР" предоставить предварительно зарегистрированные налоговые накладные просто невозможно по техническим причинам загрузки и определения веса", – указывают в УКАБ.

Вместе с тем там говорят, что, учитывая сегодняшние реалии, товар также может оформляться в процессе погрузки флота, что зависит от выполнения условий поставки, темпа формирования партии и других факторов.

Также аграрии возмущены необходимостью обязательного предоставления статистической отчетности Главному управлению статистики в Одесской области. По их убеждению, такое требование является незаконным и невозможным для реализации.

Отмечается, что экспортеры и производители из других областей не должны отчитываться перед статуправлением, поскольку законом №2115-IX от 3 марта 2022 года были приостановлены сроки представления статотчетности и разрешено предоставить ее за весь период военного положения в течение трех месяцев после его прекращения.

"Последствия действия приказа №19 уже ощутимы на зерновом рынке, в частности, были остановлены отгрузки зерна через дунайские порты, из-за чего аграрии понесли убытки. Согласно статистической информации Министерства аграрной политики и продовольствия, за период действия приказа №19 экспорт аграрной продукции снизился на 20%", – отмечается в обращении.

Ввиду этого УКАБ и просит Зеленского поручить Одесской областной военной администрации отменить приказ как противоречащий законодательству Украины и способный привести к полной остановке экспорта зерновых не только через морские порты Украины, но и через дунайские, что будет оказать существенное негативное влияние на экономику государства.

В то же время ассоциация отмечает, что готова к сотрудничеству и предлагает провести совместные консультации с привлечением к обсуждению представителей Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы и аграрного бизнес-сообщества для финализации действенного и правового решения по борьбе с теневым экспортом зерна.

Отметим, что в самой Одесской ОВА 25 августа заявили, что анализ происхождения зерна от первых 32 обработанных в рамках приказа №19 экспортеров показали, что 21 компания работает добросовестно с уплатой всех налогов, а к 11 предприятиям появились вопросы о происхождении зерна, и в основном эти предприятия – не из Одесской области.

"Проверкой кампаний будут заниматься соответствующие правоохранительные структуры. Напоминаем, что в дальнейшем загрузка судов будет происходить исключительно при проведении предварительного анализа законности происхождения зерна. Все таможенные декларации должны быть зарегистрированы до загрузки экспортного товара", - напомнили в обладминистрации.

В свою очередь, как прокомментировали вопрос в региональной налоговой, там проводится работа по проверке фактов проведения рисковых операций, отсутствия легального происхождения сельскохозяйственной продукции, неуплаты налогов в государственный бюджет, имеющихся рисков невозврата валютной выручки и легализации отмывания доходов, полученных преступным путем субъектами хозяйственной деятельности.

Как заверили в ведомстве, совместные меры будут способствовать экономической безопасности государства, позволят создать надлежащие условия обеспечения финансовой дисциплины, учета и отчетности, а также выполнения обязательств перед бюджетом экспортеров зерновых и масличных грузов.