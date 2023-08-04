Кабмин разрешил рейдовую перевалку у гирла Быстрое зерновых грузов из двух дунайских портов

Кабинет министров установил расположение якорных стоянок у дунайского гирла Быстрое для организации рейдовой перегрузки зерновых грузов из морских портов Усть-Дунайск(Вилково) и Измаил на суда типа "панамакс".

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято 4 августа. Соответствующие изменения внесены в границы акватории морского порта Усть-Дунайск, утвержденные постановлением №1274 еще 7 октября 2009 года.

Определение географических координат мест для указанной рейдовой перегрузки будет действовать в течение периода военного положения и трех месяцев со дня его прекращения или отмены. Само же решение с координатами пока еще не опубликовано.

Напомним, что еще в марте Украинская зерновая ассоциация призвала Кабмин сформировать рейдовые перевалки всем морским портам дунайского региона и предоставить реке Дунай статус внутреннего водного пути Е-80-09 в соответствии с Европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях международного значения.

Аграрии указывали, что хотя правительство и изменило границы акватории морского порта Измаил, растянув ее от 95 км Дуная до Черного моря, а также изменило акваторию морпорта Рени, но так и не установило внешние рейды портов Измаил и Рени, что не позволяет их операторам использовать преимущества перевалки на внешних рейдах морпортов, в частности на большие суда типа Panamax.

При этом профильная ассоциация подчеркивала, что отсутствие определения внешних рейдов в Черном море для портов Измаил и Рени делает невозможным деятельность операторов этих портов по загрузке крупнотоннажных судов с осадкой более 7 метров, в частности Panamax.

Соответственно, определение внешнего рейда только для морпорта Усть-Дунайск не позволит операторам других портов осуществлять полный технологический цикл погрузки крупнотоннажных судов без дополнительной финансовой нагрузки, что окажет негативное влияние на закупочные цены для агропроизводителей.

Отметим при этом, что благодаря дноуглубительным работам с февраля текущего года проходная осадка судов на участке от 0 км устья Быстре до 77 км Килийского устья Дуная официально определена в 6,5 метра, а от 77 до 116 км - 7 метров. По состоянию же на начало российского полномасштабного вторжения максимальная осадка в Дунае составляла лишь 3,9 метра.

Отметим, что до освобождения в июле 2022 года от российской оккупации острова Змеиный, расположенного в 35 километрах от входа в гирло Быстрое, соединяющего коротким судоходным каналом Килийское устье Дуная с Черным морем, использование этого пути фактически было заблокировано.

Во время оккупации Змеиного судоходным компаниям приходилось использовать лишь Сулинское гирло (канал), полностью проходящее по территории Румынии, что приводило к скоплению большого количества судов перед входом в него и его значительной перегрузке.

Сейчас же ситуация с использованием Килийского гирла осложнена атаками российских войск по портам Рени и Измаил, которые начались в конце июля после выхода России по Черноморской зерновой инициативы, гарантировавшей безопасный проход судов в порты Одесской области, расположенные на побережье.