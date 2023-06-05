Кабмин расширил Измаильский морпорт: какие территории вошли

Кабинет министров расширил границы территории морского порта “Измаил” за счет пяти земельных участков, расположенных на территории бывшего Старонекрасовского сельсовета Измаильского района. Соответствующее распоряжение №471 правительство приняло еще 26 мая, внеся соответствующие изменения в распоряжение №1549 от 9 декабря 2020 года.

Как прокомментировали решение в понедельник в Администрации морских портов, к ней еще в конце прошлого года обратился Измаильский целлюлозно-картонный комбинат с просьбой включить земельные участки, на которых расположено предприятие, в территорию морпорта "Измаил".

"Диверсификация направления деятельности ИЦКК с производственной отрасли на грузоперевалку связана с высоким спросом на услуги в области обработки грузов. После проработки этого вопроса на уровне ГП "АМПУ", Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Кабинета министров ИЦКК получил положительное решение", – указывается в сообщении.

С аналогичной инициативой в Администрацию морпортов обратился и Измаильский речной порт "Дунайсудосервис", выразив просьбу инициировать включение земельного участка, примыкающего к акватории морпорта "Измаил", в границы территории порта. Примечательно, что ориентировочные объемы перевалки на этом земельном участке в условиях вооруженной агрессии России составят 1,7 миллиона тонн в год.

"В условиях постоянного блокирования страной-агрессором деятельности портов Большой Одессы надежными морскими воротами Украины остаются морские порты, расположенные на реке Дунай. Каждое дополнительное место обработки грузов крайне важно для экономики Украины, работающей в условиях военного положения. Расширение границ территории морского порта - это расширение его операционных возможностей", - подчеркнул глава АМПУ Юрий Литвин.

Напомним также, что в ноябре 2022 года Кабмин расширил акваторию морпорта "Измаил", а также других украинских морпортов на Дунае – Рени и Усть-Дунайск. Отметим, что Измаильский морпорт ныне демонстрирует рекордные за всю историю объемы перевалки: так, годовой план на 2023 год он выполнил чуть более чем за четыре месяца.