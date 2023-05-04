"Кернел" хочет уже в 2023 году построить новый перегрузочный терминал в Рени

Один из крупнейших в Украине агрохолдингов "Кернел" планирует до конца 2023 года построить перегрузочный терминал в морском порту "Рени" (Одесская область).

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера компании Екатерину Спивакову, благодаря этому планируется увеличить, при условии стабильной работы "зернового коридора" в Черном море, годовой объем экспорта грузов до 600 тысяч тонн.

По ее словам, терминал "Девелопмент Рени Терминал" будет построен на земельном участке, арендованном холдингом на 49 лет. Для реализации проекта с нуля намечено привлечь около 10 миллионов долларов собственных средств, при этом рассматриваются также и варианты сотрудничества.

Предполагается, что после завершения строительства мощность одноразового хранения зерновых и гранулированного шрота в оперативных силосах нового терминала составит 9,6 тысячи квадратных метров, подсолнечного масла в резервуарах - до 6 тысяч тонн.

Проектная суточная мощность приема составит до 2 тысяч тонн зерна и шрота и до 1,5 тысячи тонн масла, что эквивалентно разгрузке около 100 грузовых автомобилей и 50 автоцистерн.

В свою очередь, суточная мощность отгрузки зерна или шрота на речной транспорт составит до 8 тысяч тонн, а подсолнечного масла – до 4 тысяч тонн. Фронт одновременной загрузки будет рассчитан на два речных судна.

Напомним также, что в начале марта "Кернел" объявил о приобретении терминала "Дунай Пром Агро" в ренийском порту. Спивакова же отметила, что он был куплен и запущен в экстренном режиме еще в прошлом году.

"В сжатые сроки мы адаптировали этот низкоэффективный актив под бизнес-потребности компании, приступив к модернизации имеющихся мощностей для перевалки. За год использования нового объекта мы убедились в экспортном потенциале речных перевозок, особенно в условиях нестабильной работы "зерновой инициативы", - констатировала она.

Напомним также, что в конце апреля Украина и Молдова договорились об отмене пограничного контроля грузовых поездов, следующих по участку в/через Рени, если они следуют из Украины в Украину через территорию Молдовы или, наоборот, из Молдовы транзитом через Рени в единственный молдавский порт Джурджулешты.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры при этом прогнозируют, что объем перевалки грузов в дунайских портах в 2023 году может увеличиться до 20 миллионов тонн против 16 миллионов в прошлом году (что, в свою очередь, было втрое больше довоенного уровня).

В портах "Измаил" и "Рени" ныне проведены дноуглубительные работы, восстановлены все паспортные характеристики портов и каналов, проходная осадка составляет 6,5 метра.

По данным ведомства, в этих портах также подготовлена необходимая инфраструктура и организована перевалка новых грузопотоков - контейнеров, наливных, зерновых и других грузов, начата эксплуатация более 20 терминалов, применяются новые технологии перегрузки с использованием плавкранов, мобильных перегрузчиков, лихтеров и судов-накопителей как плавучих складов. В портах построены новые временные склады, оборудованные весами, и лаборатории.