Украинское дунайское пароходство отремонтировало 4 барж

Подразделение Украинского дунайского пароходства – Килийский судостроительно-судоремонтный завод – отремонтировал и покрасил 4 баржи.

Об этом сообщила пресс-служба пароходства.

Таким образом, уже отремонтированы и покрашены баржи SLG-009, SLG-007, С-406, С-408. Баржи С-445, SLG-008 еще в процессе. Каждая барж проходила полный цикл ремонта, который в среднем занимает 45 суток.

Благодаря комплексному подходу:

увеличивается срок работы баржи;

сокращаются простои;

уменьшается риск авральных ремонтов;

уменьшается объем работ и материалов при дальнейшем капитальном ремонте.

Отмечается, что полная покраска корпуса дает более длительную защиту от коррозии: если обычно в среднем при ремонте замена металла составляет около 15-20 тонн, то в дальнейшем этот показатель должен уменьшиться до 3-4 тонн.

Процесс покраски осуществляется строго по технологии, красители подбираются специальные, с учетом совместимости. Корпус окрашивается в два слоя с соблюдением сроков просушки, чтобы краска хорошо легла и прочно держалась.

Все работы по очистке и покраске выполняет специально сформированная бригада из 14 специалистов.

Напомним, ранее вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что порты Измаил, Рени, Усть-Дунайск задействовали фактически все имеющиеся мощности для перевалки грузов, но планируется, что благодаря ряду мероприятий до конца 2023 года перевалка по дунайским портам вырастет на 25% по сравнению с 2022 годом.