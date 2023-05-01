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Категорія
Транспорт
Дата публікації

Українське дунайське пароплавство відремонтувало 4 баржі

баржа
Фото: Українське дунайське пароплавство

Підрозділ Українського дунайського пароплавства - Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод – відремонтував й пофарбував 4 баржі.

По це повідомила пресслужба пароплавства.

Таким чином вже відремонтовано та пофарбовано баржі SLG-009, SLG-007, С-406, С-408. Баржі С-445, SlG-008 ще в процесі. Кожна з барж проходила повний цикл ремонту, який в середньому займає 45 діб.

Завдяки комплексному підходу:

  • збільшується термін роботи баржі; 
  • скорочуються простої; 
  • зменшується ризик авральних ремонтів; 
  • зменшується обсяг робіт та матеріалів при подальшому капітальному ремонті.

Зазначається, що повне фарбування корпусу дає більш тривалий захист від корозії: якщо зазвичай у середньому під час ремонту заміна металу складає близько 15-20 тонн, то у надалі цей показник має зменшитись до 3-4 тонн.

Процес фарбування здійснюється строго за технологією, барвники підбираються спеціальні, з урахуванням сумісності. Корпус фарбується у два шари з дотриманням термінів просушування, щоб фарба добре лягла і міцно трималась.

Усі роботи з очищення та фарбування виконує спеціально сформована бригада з 14 фахівців.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що порти Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ задіяли фактично усі наявні потужності для перевалки вантажів, але планується, що завдяки ряду заходів до кінця 2023 року перевалка дунайськими портами зросте на 25% в порівнянні з 2022 роком.

Автор:
Михайло Шилін