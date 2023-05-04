"Кернел" хоче вже 2023 року збудувати новий перевантажувальний термінал в Рені

Один з найбільших в Україні агрохолдингів "Кернел" планує до кінця 2023 року побудувати перевантажувальний термінал у морському порту "Рені" (Одеська область).

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на спікера компанії Катерину Співакову, завдяки цьому планується збільшити, за умови стабільної роботи "зернового коридору" в Чорному морі, річний обсяг експорту вантажів до 600 тисяч тонн.

За її словами, термінал "Девелопмент Рені Термінал" буде побудовано на земельній ділянці, орендованій холдингом на 49 років. Для реалізації проєкту з нуля заплановано залучити близько 10 мільйонів доларів власних коштів, при цьому розглядаються також варіанти співпраці.

Передбачається, що після завершення будівництва потужність одноразового зберігання зернових і гранульованого шроту в оперативних силосах нового термінала становитиме 9,6 тисячі квадратних метрів, соняшникової олії в резервуарах - до 6 тисяч тонн.

Проєктна добова потужність прийому становитиме до 2 тисяч тонн зерна й шроту та до 1,5 тисячі тонн олії, що еквівалентно розвантаженню близько 100 вантажних автомобілів і 50 автоцистерн.

В свою чергу, добова потужність відвантаження зерна або шроту на річковий транспорт становитиме до 8 тисяч тонн, а соняшникової олії - до 4 тисяч тонн. Фронт одночасного завантаження буде розрахований на два річкових судна.

Нагадаємо також, що на початку березня "Кернел" оголосив про придбання терміналу "Дунай Пром Агро" у ренійському порту. Натомість Співакова зазначила, що його було куплено та запущено в екстреному режимі ще минулого року.

"У стислі терміни ми адаптували цей низькоефективний актив під бізнес-потреби компанії, розпочавши модернізацію наявних потужностей для перевалювання. За рік використання нового об'єкта ми переконалися в експортному потенціалі річкових перевезень, особливо в умовах нестабільної роботи "зернової ініціативи", - констатувала вона.

Нагадаємо також, що наприкінці квітня Україна та Молдова домовилися про скасування прикордонного контролю вантажних поїздів, що прямують ділянкою до/через Рені, якщо вони слідують з України до України через територію Молдови або, навпаки, з Молдови транзитом через Рені до єдиного молдавського порту Джурджулешти.

В Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури при цьому прогнозують, що обсяг перевалювання вантажів у дунайських портах в 2023 році може збільшитися до 20 мільйонів тонн проти 16 мільйонів минулого року (що, в свою чергу, втричі більше довоєнного рівня).

У портах "Ізмаїл" та "Рені" наразі проведено днопоглиблювальні роботи, відновлено всі паспортні характеристики портів і каналів, прохідна осадка становить 6,5 метра.

За даними відомства, в цих портах також підготовлено необхідну інфраструктуру та організовано перевалку нових вантажопотоків - контейнерів, наливних, зернових та інших вантажів, розпочато експлуатацію понад 20 терміналів, застосовуються нові технології перевантаження з використанням плавкранів, мобільних перевантажувачів, ліхтерів та суден-накопичувачів як плавучих складів. У портах побудовано нові тимчасові склади, обладнані вагами, та лабораторії.