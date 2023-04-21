Україна та ЄБРР розроблять проекти розвитку Дунайських портів

В Україні бачать перспективу співпраці щодо розвитку Дунайського портового кластеру. Спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку розроблено перелік заходів зі збільшення пропускної здатності Дунайських портів, які стосуються інвестиційних, операційних та регуляторних змін в Україні, Молдові і Румунії.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів зустріч з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на чолі з Президенткою банку Оділь Рено-Бассо, на якій було обговорено реалізацію спільних проєктів відновлення та можливості для розширення співпраці щодо розвитку Дунайського судноплавства.

Курбаков зазначив, що робота над цим питанням була розпочата ще минулого року. Міжнародна інжинірингова консалтингова компанія Royal Haskoning DHV в межах спільного пілотного проєкту Міністерства та ЄБРР розробила перелік заходів щодо збільшення пропускної здатності Дунайських портів, які стосуються інвестиційних, операційних та регуляторних змін як в Україні, так і в Молдові і Румунії.

Міністр зазначив, що Дунайський кластер став критично важливим елементом продовольчої безпеки світу в умовах обмеженої роботи чорноморських морських портів, зокрема, через експлуатаційне днопоглиблення в портах Дунайського регіону.

"Таким чином ми відроджуємо канал гирло Бистре як альтернативний шлях для українського агроекспорту", - наголосив він.

За словами Курбакова, вже зараз з партнерами обговорюються проєкти відновлення базової інфраструктури на звільнених територіях: електромережі, водопостачання та водовідведення, транспортної інфраструктури, житла.

Дунайський портовий кластер за останній рік суттєво розвинув експортну спроможність. Тільки з березня минулого року перевалка вантажів в портах "Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ" зросла в 3 рази.

У березні Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням сформувати рейдові перевалки всім морським портам дунайського регіону та надання статусу річці Дунай як внутрішнього водного шляху Е-80-09 відповідно до Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення (УМВШ).