Украина и ЕБРР разработают проекты развития Дунайских портов

В Украине видят перспективу сотрудничества развития Дунайского портового кластера. Совместно с Европейским банком реконструкции и развития разработан перечень мер по увеличению пропускной способности Дунайских портов, касающихся инвестиционных, операционных и регуляторных изменений в Украине, Молдове и Румынии.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с Президентом банка Одиль Рено-Бассо, на которой была обсуждена реализация совместных проектов восстановления и возможности для расширения сотрудничества по развитию Дунайского судоходства.

Курбаков отметил, что работа по этому вопросу была начата еще в прошлом году. Международная инжиниринговая консалтинговая компания Royal Haskoning DHV в рамках совместного пилотного проекта Министерства и ЕБРР разработала перечень мер по увеличению пропускной способности Дунайских портов, касающихся инвестиционных, операционных и регуляторных изменений как в Украине, так и в Молдове и Румынии.

Министр отметил, что Дунайский кластер стал критически важным элементом продовольственной безопасности мира в условиях ограниченной работы черноморских морских портов, в частности из-за эксплуатационного дноуглубления в портах Дунайского региона.

"Таким образом, мы возрождаем канал устья Быстрое как альтернативный путь для украинского агроэкспорта", - подчеркнул он.

По словам Курбакова, уже сейчас с партнерами обсуждаются проекты восстановления базовой инфраструктуры на освободившихся территориях: электросети, водоснабжения и водоотведения, транспортной инфраструктуры, жилья.

Дунайский портовый кластер за последний год существенно развил экспортную способность. Только с марта прошлого года перевалка грузов в портах Измаил, Рени и Усть-Дунайск выросла в 3 раза.

В марте Украинская зерновая ассоциация обратилась к правительству с просьбой сформировать рейдовые перевалки всем морским портам дунайского региона и предоставление статуса реке Дунай как внутреннему водному пути Е-80-09 в соответствии с Европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях международного значения (УМВШ).