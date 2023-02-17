Теперь суда с осадкой 6,5 метра могут проходить устьем Быстрое

Благодаря этому будет обеспечено более эффективное и безопасное судоходство между Черным морем и рекой Дунай, а также увеличен грузопоток через порты Дунай.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что согласно распоряжению от 16 февраля, выданному портом "Измаил", проходная осадка судов на участке от 0-го километра устья Быстрое реки Дунай до 77-го километра Килийского устья составляет 6,5 метра, а от 77-го километра до 116-го километра Килийского устья – 7 метров.

В начале полномасштабного вторжения максимальная осадка составляла всего 3,9 метра.

В ведомстве отмечают, что Дунайский портовый кластер за последний год существенно развил экспортную способность. Только с марта прошлого года перевалка грузов в портах Измаил, Рени и Усть-Дунайск выросла в 3 раза. В целом же из них было экспортировано более 17 миллионов тонн продукции, в том числе более 11 миллионов тонн продовольствия.

"Такая динамика и все еще существующие проблемы с экспортом через морские порты делают развитие инфраструктуры дунайского региона приоритетным направлением нашей работы. В рамках этой работы и благодаря успехам ВСУ в Черном море мы уже открыли для судоходства устье Быстрое, увеличили потенциал перевалки портов. Также продолжаем дноуглубительные работы в украинской части Дуная", - прокомментировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, увеличить допустимую осадку судов удалось впервые за время независимости Украинs. Это стало возможным благодаря ликвидации последствий заносимости, извлечению наносов из почвы, устранению перекатов и восстановлению паспортных характеристик в пределах акваторий морских портов Украины.

"Благодаря этому мы сможем обеспечить более эффективное и безопасное судоходство между Черным морем и рекой Дунай, а также увеличить грузопоток через Дунайские порты", – отметил Кубраков.

Напомним, по итогам 2022 года экспорт продукции агропромышленного комплекса через порты Дуная вырос в 40 раз — бизнес вывез почти 7 миллионов тонн грузов.