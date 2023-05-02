Группа акционеров "Кернела" согласилась на выкуп своих долей мажоритарием холдинга

15 акционеров Kernel Holding ("Кернел"), державших более 21% ценных бумаг компании, 2 мая заключили соглашение с мажоритарием холдинга Андреем Веревским о продаже своей части.

Об этом идет речь в сообщении на Варшавской бирже.

Договор был сформирован 12 апреля, его целью является достижение договоренностей по действиям акционеров в связи с запланированным изъятием акций компании из торгов на Варшавской фондовой бирже.

"После расторжения договора каждая из его сторон может независимо принимать решения или действия по Kernel Holding SA", - говорится в договоре.

Напомним, в феврале АМКУ разрешил Namsen Ltd увеличить долю в Kernel Holding SA с регистрацией в Люксембурге до более чем 50% из нынешних 39,3%. В случае выкупа заявленных 52 млн акций, компания Namsen Limited установит полный контроль над Kernel Holding.

Затем Namsen объявила о планах подать тендерное предложение, чтобы провести делистинг компании "Кернел". Вскоре компания объявила о выкупе 52 057 219 акций KERNEL HOLDING SA на Варшавской бирже, составляющих 61,95% уставного капитала компании.

В тендерной документации к этому предложению говорилось, что средневзвешенная цена акций за шесть месяцев, предшествовавших объявлению, составляла 18,4376 злотых за акцию, а за три месяца – 18,4909 злотых за акцию.

После завершения делистинга мажоритарий холдинга намерена получить 84 031 230 акций компании, что составит 100% уставного капитала.