Веревский готовит делистинг Kernel на Варшавской бирже

Мажоритарный владелец Kernel Holding кипрская компания Namsen Limited бизнесмена Андрея Веревского планирует выкуп акций холдинга в объеме 52 млн 57 тыс. 219 бумаг по цене 18,5 злотых за штуку и приступить к делистингу Kernel на Варшавской фондовой бирже.

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О готовящемся тендере на бирже заявила брокерская компания Trigon DM в понедельник, 6 марта, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

В уведомлении уточняется, что уставный капитал Kernel Holding разделен на 84 млн 31 тыс. 230 акций. Namsen Ltd является крупнейшим акционером холдинга с долей 39,27% или 32,9 млн акций. В пятницу, 3 марта, акции Kernel котировались по 19,87 злотых за бумагу.

Ранее, 13 февраля 2023 года, Антимонопольный комитет Украины разрешил Namsen Ltd увеличить долю в Kernel Holding SA с регистрацией в Люксембурге до более чем 50% из нынешних 39,3%. В случае выкупа заявленных 52 млн акций компания Namsen Limited установит полный контроль над Kernel Holding.

Также в своем последнем полугодовом отчете Kernel сообщил о достижении согласия на продажу 134 тыс. га компаниям, связанным с Андреем Веревским. По данным информагентства "Интерфакс-Украина", соглашение было закрыто 3 марта 2023 года .

Kernel Holding основан в 1995 году. До начала полномасштабной войны РФ против Украины являлся мировым лидером в производстве подсолнечного масла с долей около 7% мирового производства. Холдинг также занимал первое место по экспорту подсолнечного масла с долей около 12% и являлся крупнейшим производителем и продавцом подсолнечного масла в Украине. Кроме того, компания занималась выращиванием другой агропродукции и ее реализацией.

Земельный банк составляет более 500 тыс. га. Продукцию холдинг реализует под торговыми марками "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак Золотая", "Чумак Домашняя" и "Любонька". Основной бенефициар Андрей Веревский.

В 2022 финансовом году (июль-2021 – июнь-2022) Kernel зафиксировал чистый убыток в $41 млн против $506 млн чистой прибыли в предыдущем финансовом году. Выручка холдинга сократилась на 5%, до $5,332 млрд, EBITDA сократилась в 3,7 раза, до $220 млн.