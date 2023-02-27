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Акции украинских компаний растут вторую неделю подряд
Наибольший рост показали акции сельскохозяйственной компании IMC, занимающейся производством агрокультуры и молока.
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Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже растет вторую неделю подряд и с 17 по 24 февраля повысился на 4,6% или на 13,26 пункта до 304,14 пункта.
Об этом передают Українські Новини со ссылкой на данные Варшавской биржи.
В начале указанного периода индекс составил 290,88 пункта, в конце – 304,14 пункта.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Наибольший рост показали акции компании IMC (+6,4%), а наибольшее падение у компании "Агротон" (-2,5%).
Напомним, что Верховная Рада привязала размер экспортной пошлины на товары, к которым применяются адвалорные ставки, к биржевым котировкам на эти товары.