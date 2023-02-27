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Акції українських компаній зростають другий тиждень поспіль

Акції українських компаній зростають другий тиждень поспіль
Акції українських компаній зростають другий тиждень поспіль. Фото: depositphotos

Найбільше зростання показали акції сільськогосподарської компанії IMC, яка займається виробництвом агрокультури та молока. 

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Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі зростає другий тиждень поспіль і з 17 по 24 лютого підвищився на 4,6%, або на 13,26 пункту, до 304,14 пункту.

Про це передають Українськi Новини з посиланням на дані Варшавської біржі. 

На початку зазначеного періоду індекс становив 290,88 пункту, наприкінці – 304,14 пункту.

Фото 2 — Акції українських компаній зростають другий тиждень поспіль

Найбільше зростання показали акції компанії IMC (+6,4%), а найбільше падіння у компанії "Агротон" (-2,5%).

Нагадаємо, що Верховна Рада прив'язала розмір експортного мита на товари, до яких застосовуються адвалорні ставки, до біржових котирувань на ці товари.