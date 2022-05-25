Зліт та падіння: як війна вплинула на вартість акцій українських компаній на Варшавській біржі

Стабільна робота компанії є дуже важливою для інвесторів, але війна вносить свої корективи. Миттєво на зміну ситуації реагують зазвичай сировинні та фондові ринки. Яскравий приклад – котирування українських компаній на іноземних майданчиках. Після вторгнення РФ в Україну 24 лютого акції всіх агрокомпаній на Варшавській біржі обвалилися. І це можна зрозуміти, адже бойові дії не дозволяють говорити про стале агровиробництво. Щоправда, є й ті компанії, які навіть під час бомбардувань української території та блокади портів, що продовжуються в Україні, залишаються на плаву. Що відбувається із акціями українських агрокомпаній на Варшавській біржі, розповідає Delo.ua.

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Коли бізнес хоче залучити великі гроші на розвиток, то шукає інвесторів і виходить на IPO, щоб розмістити свої акції на фондовій біржі. Для українського бізнесу було характерним залучати зовнішні інвестиції на найближчому теріторіально та зрозумілому за менталітетом майданчику – Варшавській фондовій біржі у Польщі.

Переважно на Варшавській біржі обертаються акції українських агрокомпаній, оскільки агросектор в Україні є одним із найрозвиненіших та найпривабливіших для інвесторів. Серед таких компаній: "Кернел", "Астарта", "ІМК", "Овостар Юніон", "Агротон", "Мілкіленд" та KSG Agro.

Багато років банки охоче кредитували саме аграрний бізнес, оскільки вони мають зрозумілу модель отримання прибутку, зрозумілі ризики та сприятливу територію для розвитку цього бізнесу. Жодний інший бізнес в Україні не має таких масштабів, щоб претендувати на IPO, як агросектор. Олександр Болтян Аналітик компанії Esperio

Коли акції українських компаній виходили на Варшавську біржу, інвесторам не треба було пояснювати, де знаходиться Україна, які сильні та слабкі сторони економіки країни, на які компанії потрібно робити ставку, а на які – ні. Для порівняння, якби українські агрокомпанії потрапили на будь-яку іншу фондову біржу, наприклад, Лондонську, вони виявилися б менш помітними для інвесторів серед більших та відоміших компаній.

Як війна в Україні вплинула на акції компаній

Будь-які негативні події в країні, а в даному випадку ми маємо справу з війною, що розв'язана Росією, призводять до обвалу котирувань на акції. Проте, незважаючи на бойові дії в Україні, економіка країни поступово починає відновлюватися, а агросектор демонструє готовність працювати навіть у екстремальних прифронтових умовах.

Аналітик Олександр Болтян каже, що поточна ситуація в Україні сприятиме періодичним різким коливанням цін на акції українських компаній на Варшавській біржі, що може відлякати одних інвесторів, але водночас привабити інших.

“У кожного інвестора та хедж-фонду своя тактика прийняття рішень та настрою на ринку. Говорити про загальні причини, через які зараз варто купувати акції українських компаній, не доводиться. Початок посівної можна назвати певним ринковим оптимізмом, але заблоковані порти та захоплені території, як і території, де ведуться бойові дії, – це значний ризик для аграрних компаній”, - вважає Болтян.

24 лютого цього року, коли російські війська вторглися до України, акції агрокомпаній на Варшавській біржі обвалилися.

24 лютого 2022 року – обвал індексу вартості українських компаній WIG Ukraine на Варшавській біржі

Дані Eavex Capital підтверджують, що ринкова капіталізація деяких агрокомпаній у березні, квітні та на початку травня знижувалася. При цьому є і лідери зростання вартості акцій – в основному це "Астарта", "Овостар Юніон", "Мілкіленд" та KSG Agro.

Кожну компанію, акції якої торгуються на Варшавській біржі, слід розглядати окремо. Хоча б виходячи з того, в якій області у неї розташовані виробничі потужності та які зміни у бізнесі відбулися за останні місяці. "Астарта", наприклад, має добрі шанси не оновлювати історичний мінімум ціни на акції. Очікується, що котирування будуть у діапазоні 15-30 польських злотих за акцію. Основні виробничі активи компанії розташовані у Полтавській, Вінницькій та Хмельницькій областях. У всіх трьох регіонах активні бойові дії не ведуться, отже, бізнес-активність зберігається і очікується, що збирання врожаю пройде за планом.

"Вартість акцій близька до мінімальних значень за всю історію, але той факт, що ціна не опускалася нижче за 12 польських злотих, не дає гарантій, що падіння не буде або почнеться зростання ціни", - зазначив Болтян.

В "Астарті" Delo.ua розповіли, що інвестори позитивно оцінили диверсифіковану модель бізнесу агрохолдингу, у тому числі географічний розподіл активів, а це сім областей України. Також плюсом став баланс, досягнутий компанією між експортом та реалізацією продукції на внутрішньому ринку. При цьому всі сільськогосподарські та виробничі активи компанії, як і їхні колективи, продовжують працювати, що додає впевненості іноземним інвесторам.

Вартість акцій завжди залежить від багатьох факторів, тож щось прогнозувати досить складно. Фундаментальні фактори, такі як стабільний режим роботи компанії, мають працювати на зростання котирувань акцій. Але спекулятивні, військові, та макроекономічні фактори можуть у цій ситуації превалювати. Ми плануємо та організовуємо ефективну роботу нашої компанії, але через військові дії не можемо прогнозувати середовище, в якому вона працює. Юлія Берещенко Директор з розвитку сталого бізнесу та зв'язків з інвесторами компанії "Астарта"

Приведемо, наприклад, вартість акцій ще однієї агрокомпанії - "Кернел", яка є лідером з виробництва соняшникової олії у світі. Наразі вартість акцій компанії знаходиться на мінімальному рівні за всю історію торгів з жовтня 2014 року. Деякі інвестори можуть купувати акції за низькою (читай, найвигіднішою) ціною, але це не є гарантією, що котирування зростатимуть у майбутньому.

Олександр Болтян вважає, що в цій ситуації потрібно враховувати зростання транспортних витрат, інфляційний тиск як фактор падіння попиту на продукцію з боку населення та відсутність прогнозів щодо завершення війни.

Плюс до всього "Кернел" активно знижує продажі, відмовляється від частини своїх рослинницьких господарств, змінює керівний склад компанії, тому будувати оптимістичні прогнози щодо вартості акцій зараз не виходить. Адже новина про викуп президентом холдингу "Кернел Груп" Андрієм Веревським частини земельного банку, а саме 134 тис га землі у своєму агрохолдингу викликала негативну реакцію від гравців біржового ринку та призвела до падіння акцій компанії на 15% до 26,2 злотих.

Чекаємо на інвесторів після перемоги

В "Астарта" відзначають, що для успішного залучення капіталу компаніям слід відповідати ряду параметрів і залежно від них вирішувати, що краще для розвитку - кредити або акціонерний капітал.

"Астарта" має низьке боргове навантаження, нам довіряють банки і ми можемо залучати борговий капітал. Для інших компаній акціонерний капітал може бути актуальнішим, але дисконт до фундаментальної оцінки бізнесу в умовах війни буде значним", - говорить директор з розвитку сталого бізнесу та зв'язків з інвесторами Юлія Берещенко.

У будь-якому випадку знайти інвесторів для компаній, активність яких залежить від діяльності в Україні, можливо лише за підсумками війни, вважає аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Поки війна триває, будь-які очікування та прогнози не є вагомими для ухвалення рішення про пересування капіталів. Українські компанії можуть пробувати продаж частини бізнесу як гарантію за фінансові вливання, але розраховувати на потік грошей не доводиться.