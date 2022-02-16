"Дію" хотят вывести на IPO и рассказали, на чем планируют зарабатывать

Министерство цифровой трансформации планирует превратить "Дію" из государственного предприятия в компанию, структура которой будет схожа с ЧАО (частное акционерное общество). Эта стратегия предусматривает выход "Дії" на IPO.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью изданию dev.ua.

"И вообще наша цель — выход на IPO. Вы знаете, что у нас вице-премьер (министр Михаил Федоров — Delo.ua) очень амбициозный. У него такая цель есть, и он сроки нам поставил очень сжатые. Понятно, что это предусматривает очень много аудитов и внутренних модернизаций. Мы мечтаем, что это произойдет через два года", — рассказал Выскуб.

По словам замминистра цифровой трансформации, первый аудит проведут уже в 2022 году. Он уточнил, что если "Дія" выйдет на IPO, то большая часть ее ценных бумаг (50%+1 акция) будет принадлежать государству.

Как еще будут монетизировать "Дію"

Выскуб считает, что у проекта есть много возможностей, которые будут интересны частному сектору экономики. В качестве примера замминистра привел "Дія.Підпис". Эта функция может быть полезной и интересной банкам, считает чиновник.

"Нам приходит много предложений по рынку. Они видят для себя большую выгоду от интеграции с тем, за что готовы платить, за транзакцию. Это будет гривня, десять копеек или подобная сумма, но по объемам мы можем поднять очень большие деньги", — отметил Выскуб.

В Минцифры ожидают, что "Дія" сможет окупить потраченные на ее разработку деньги.

В последнее время в "Дію" активно добавляют новые функции и возможности для украинцев. Накануне в приложении и на портале "Дія" добавили возможность сменить "место прописки". Уточняем, что с декабря 2021 года смена места регистрации в приложении "Дія" работала как экспериментальный проект, проходило бета-тестирование услуги.

В приложении "Дія" также уже можно сгенерировать справку о несудимости в несколько кликов. Кроме того, Минцифры запускает параллельные, связанные проекты, например, "Дія.Сity". Федоров считает, что правовой режим "Дія.Сity" является одной из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже платы налогов по общей системе.

Власти обещают, что в будущем в "Дії" будут доступны абсолютно все государственные услуги.