На портале "Дiя" запускают онлайн-регистрацию местожительства

С 1 декабря на портале "Дiя" стартует масштабное бета-тестирование декларирования местожительства онлайн.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации (Минцифры), для этого нужно только заполнить небольшую анкету из 4 пунктов, а присоединиться к проекту можно по этой ссылке.

Для участия в тестировании необходимы такие документы:

– налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;

– КЭП (квалифицированная электронная подпись – Delo.ua) заявителя и владельцев/совладельцев жилья;

– право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года).

Проверить это и информацию о совладельцах можно здесь.

Кроме этого, заявитель должен быть старше 14 лет.

Раньше услуга была доступна только в семи городах, а сейчас масштабируется почти по всей стране.

При этом, в Минцифры отмечают, что для жителей Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона указанная услуга будет доступна несколько позже.

"5 ноября Верховная Рада поддержала в целом законопроект о декларировании места жительства онлайн. Благодаря этому вместо того, чтобы идти в Центр предоставления админуслуг с документами или собственником жилья для регистрации места жительства, а также в военкомат – нужно лишь подтвердить согласие онлайн. Услугу можно будет получить онлайн всего за один рабочий день", – сообщили в Минцифры.

Проект реализуется Программой EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемой правительством Швейцарии, а также при поддержке проекта "Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине" (Проект поддержки Дия), внедряемая ПРООН при поддержке Швеции и Академии электронного управления Эстонии в рамках проекта EU4DigitalUA: Интероперабельность, е-услуги и кибербезопасность".

В реализации проекта также приняли участие Министерство цифровой трансформации Украины, Министерством внутренних дел, Государственная миграционная служба, Министерство обороны и Министерство юстиции Украины.

Ранее министр трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене штампа в паспорте-книжке и соответствующего бумажного приложения к ID-картам.

Благодаря этому любой гражданин Украины может зарегистрировать место жительства в приложении "Дія" или на государственном вебпортале - достаточно лишь указать фактический адрес и получить подтверждение владельца квартиры или дома.

Напомним, в сентябре 2020 года Кабинет Министров внес изменения в свое Постановление, согласно которому в мобильном приложении "Дія" начало отображаться актуальное место жительства гражданина.