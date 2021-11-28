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На портале "Дiя" запускают онлайн-регистрацию местожительства
С 1 декабря на портале "Дiя" стартует масштабное бета-тестирование декларирования местожительства онлайн.
Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации (Минцифры), для этого нужно только заполнить небольшую анкету из 4 пунктов, а присоединиться к проекту можно по этой ссылке.
Для участия в тестировании необходимы такие документы:
– налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;Подписывайтесь на наш Telegram канал
– КЭП (квалифицированная электронная подпись – Delo.ua) заявителя и владельцев/совладельцев жилья;
– право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года).
Проверить это и информацию о совладельцах можно здесь.
Кроме этого, заявитель должен быть старше 14 лет.
Раньше услуга была доступна только в семи городах, а сейчас масштабируется почти по всей стране.
При этом, в Минцифры отмечают, что для жителей Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона указанная услуга будет доступна несколько позже.
"5 ноября Верховная Рада поддержала в целом законопроект о декларировании места жительства онлайн. Благодаря этому вместо того, чтобы идти в Центр предоставления админуслуг с документами или собственником жилья для регистрации места жительства, а также в военкомат – нужно лишь подтвердить согласие онлайн. Услугу можно будет получить онлайн всего за один рабочий день", – сообщили в Минцифры.
Проект реализуется Программой EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемой правительством Швейцарии, а также при поддержке проекта "Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине" (Проект поддержки Дия), внедряемая ПРООН при поддержке Швеции и Академии электронного управления Эстонии в рамках проекта EU4DigitalUA: Интероперабельность, е-услуги и кибербезопасность".
В реализации проекта также приняли участие Министерство цифровой трансформации Украины, Министерством внутренних дел, Государственная миграционная служба, Министерство обороны и Министерство юстиции Украины.
Ранее министр трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене штампа в паспорте-книжке и соответствующего бумажного приложения к ID-картам.
Благодаря этому любой гражданин Украины может зарегистрировать место жительства в приложении "Дія" или на государственном вебпортале - достаточно лишь указать фактический адрес и получить подтверждение владельца квартиры или дома.
Напомним, в сентябре 2020 года Кабинет Министров внес изменения в свое Постановление, согласно которому в мобильном приложении "Дія" начало отображаться актуальное место жительства гражданина.