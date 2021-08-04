Е-предприниматель: Кабмин решил упростить онлайн-регистрацию бизнеса

4 августа Кабинет министров Украины на заседании утвердил порядок предоставления электронной услуги "Е-предприниматель" на портале "Дия".

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, благодаря этому экспериментальному проекту пройти все процедуры открытия малого бизнеса можно будет в одном "окне" через портал "Дия".

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"Для содействия развитию бизнеса в Украине правительство вводит экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры можно будет в одном "окне" через портал "Дия". Мы поддержали решение, которым предусматривается порядок предоставления комплексной электронной услуги "Е-предприниматель", — рассказал Шмыгаль.

По его словам, вводить соответствующий экспериментальный проект планируют в течение 2 лет.

В частности, проект предусматривает предоставление следующих услуг:

- госрегистрация физлица-предпринимателя;

– госрегистрация изменений в сведения о физлице-предпринимателе;

– госрегистрация создания ООО на основании модельного устава;

– госрегистрация перехода ООО на деятельность на основании модельного устава;

– регистрация плательщиком единого портала;

– открытие банковского счета;

– выдача лицензии на оптовую торговлю жидкостями, используемыми в электронных сигаретах.

Стоит отметить, что участие предпринимателей в экспериментальной программе является добровольным — они могут получить необходимые услуги традиционным путем.

Ранее Министерство цифровой трансформации совместно с Государственной налоговой службой анонсировали новые налоговые услуги для бизнеса в мобильном приложении и на портале "Дия".

Напомним, за год функционирования портала "Дия" через него зарегистрировались более 275 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Лидером по использованию этого сервиса стала Днепропетровская область — возможностью открыть ФЛП таким способом воспользовались более 23 тысяч жителей региона.