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20 минут назад

Иностранцы смогут удаленно вести бизнес в Украине: Рада приняла закон о е-резидентстве

В Минцифры считают, что проект увеличит объем украинских услуг в IT-сфере и позволит вывести Украину в топ-позиции по развитию технологий и инноваций в мире

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о е-резидентстве. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, за соответствующее решение проголосовали 286 народных депутатов.

Таким образом, иностранные ИТ-специалисты смогут удаленно вести бизнес в Украине на самых привлекательных условиях.

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"Минцифры формирует цифровую экономику страны, привлекая иностранцев отдаленно вести бизнес в Украине. Проект е-резидентства откроет государству огромные возможности для инвестиций. Он улучшит национальный имидж Украины на международном IT-рынке и будет приносить в государственный бюджет более $1,5 млн поступлений ежегодно. Проект увеличит объем украинских услуг в IT-сфере и позволит вывести Украину в топ-позиции по развитию технологий и инноваций в мире", — заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В свою очередь заместитель главы Минцифры по вопросам развития IT Александр Борняков добавил, что для иностранных IT-специалистов, фрилансеров и предпринимателей в области креативной экономики будут предложены специальные механизмы налогообложения.

"Все услуги е-резидентам будут предоставляться только онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи. В прошлом году вступило в силу постановление КМУ "О проведении эксперимента по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства". Также в ближайшее время разработаем веб-портал. Ожидаем, что к концу 2022 года в Украине будут зарегистрированы свыше 3 тысячи е-резидентов", — отметил Борняков.

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Законопроект № 5270 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов" позволит урегулировать механизмы налогообложения электронной резидентов и создавать условия для:

– дистанционной регистрации е-резидентов как физического лица-предпринимателя;

– ведения предпринимательской деятельности в юрисдикции Украины;

– открытия банковских счетов онлайн;

– доступа к административным услугам с квалифицированной электронной подписью.

Чтобы получить статус е-резидента, иностранец должен подать заявление на портале е-резидентства и пройти проверку в соответствии с действующим законодательством в СБУ и МВД.

Обязательным для получения статуса является идентификация и верификация личности в консульском учреждении. После этого иностранец получает ИНН, статус е-резидента и электронную подпись.

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Предоставление статуса и доступ к административным услугам предоставляется через портал "Дия" посредством использования резидентом "Дия.Подпись".

Напомним, в конце июня 2020 года Кабинет министров одобрил электронное резидентство для иностранного бизнеса.

Кроме этого, Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало список стран, которые первыми смогут получить е-резидентство в Украине. Это Индия, Бангладеш, Пакистан, Китай и Филиппины. В министерстве такой выбор объяснили тем, что эти пять стран являются основными поставщиками IT-услуг на аутсорс. 

Источник фото: Depositphotos.

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