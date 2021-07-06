SAP Ariba — инструмент для выхода на мировые рынки. Как это будет работать в Украине?

Компания SAP, в сотрудничестве Prozorro, поможет расширить возможности украинских компаний, обеспечив выход на международный рынок.

SAP, лидер в разработке бизнес-приложений, предлагает для бизнеса простое и эффективное решение — это осуществление бизнес-транзакций посредством Ariba Business Network. Это бизнес-сеть, которая успешно развивается с начала 2000-х и до сих пор. А в 2012 году Ariba стала частью SAP. С тех пор платформа SAP Ariba Business Network насчитывает более 4 млн зарегистрированных компаний, среди которых 20 тыс. — украинские, а суммарный транзакционный оборот через ее систему составляет около 3 трлн долларов.

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Инструмент для масштабирования бизнеса

Работает платформа по принципу социальных сетей, где авторизованные продавцы и покупатели находят друг друга, обмениваются транзакциями и проводят сделки купли-продажи. Бизнес-сеть охватывает весь мир, имеет обширную базу данных и обширный набор инструментов, позволяющих находить поставщиков и проводить транзакции в 190 странах. Это дает возможность всем участникам работать не только на своих локальных рынках, но и выйти на международную арену.

В системе компании осуществляют обмен электронными документами — это примерно 500 млн документов ежегодно. Важным компонентом является наличие каталогов поставщиков, из которых можно сформировать заявки, проанализировать и предоставить нужные товары или материалы. В данный момент в системе загружено более 2 тыс. каталогов, а это — миллиард позиций.

SAP Ariba удалось создать сервис, который является устойчивым и поддерживает работу 26 млн пользователей, постоянно обновляется и предлагает новые опции.

Высокий сервис для компаний

Для того чтобы обеспечить эффективную работу участников сети, мы создали глобальную службу поддержки по всему миру, которая работает в нескольких часовых поясах.

Европейский регион, к которому относится Украина, поддерживается из центра в Праге. Всего за год мы обслуживаем примерно 460 тыс. запросов от поставщиков. Над этим работает команда около 200 человек, поддержку клиентов осуществляет около 500 сотрудников. Ariba Network поддерживает 24 языка, а это означает, что на основных рынках, где работает SAP, наши заказчики могут обратиться и получить поддержку на родном языке.

Больше возможностей для украинских компаний

Наша идея состоит в том, чтобы интегрировать экосистемы Ariba и Prozorro, использовать площадки публичных закупок и таким образом обеспечить украинскому рынку более широкие возможности для работы с международными компаниями (как с компаниями-покупателями, так и с поставщиками). Все они, в той или иной степени, присутствуют на украинском рынкедавно и успешно тут работают. Они сами осуществляют закупки на локальном рынке, а также поставляют свою продукцию и заинтересованы в том, чтобы те правила, по которым они работают на международном рынке, были максимально для них применимы в Украине. Таким образом, давая им цифровые инструменты работы по понятным для них правилам, мы упрощаем ведение бизнеса.

Платформа помогает локальным бизнесам освоить лучшие мировые практики. Когда мы говорим о том, что 4 млн компаний работают в 120 странах по определенным правилам, это значит, что они применяют протокол взаимодействия, приемлемый для всех участников. Используя Ariba Network в Украине, мы предоставляем информацию и даем возможность украинским компаниям работать по этим правилам, ознакомиться с этикетом проведения закупок в разных странах и быстрее адаптироваться к национальным особенностям ведения бизнеса. Все эти принципы, в той или иной степени, отражены в решениях и процессах, по которым работают компании в SAP Ariba Business Network и, соответственно, когда новый участник присоединяется к сети он достаточно быстро адаптируется к этим практикам и понимает, как ему выйти на международный рынок.

Мы устраняем цифровые барьеры для выхода и поиска новых покупателей на глобальном рынке. Украинские компании могут достаточно легко найти нового покупателя в любом регионе, в котором они заинтересованы и где чувствуют себя конкурентоспособными. Поставщики могут быстро налаживать деловые связи, обмениватьсяпредложениями и проводить переговоры, и впоследствии, заключить контракт и перейти к поставке товаров или услуг. Удобный инструментарий упрощает работу за пределами рынка Украины, убирая преграды для доступа к европейскому и глобальному рынку.

Как это будет работать

Мы подготовили "дорожную карту" реализации партнерства SAP и Prozorro. В первую очередь, нам нужно определить площадки, которые готовы реализовать интегрированный сервис. Затем — обсудить коммерческую модель партнерства и разработать архитектуру, а также дизайн интеграции сервисов SAP Ariba и этой площадки.

Следующий этап — техническая реализация. Здесь необходимо разработать модуль интеграции, провести тестирование и проверку на первых пользователях сервиса.

Затем мы официально запускаем сервис для общего доступа, после этого — расширяем сервисы: интегрируем пользовательские интерфейсы и создаем новые, а также увеличиваем географию продвижения сервиса.

Пример партнерства

Один из рисков в области закупок— это доверие к поставщику, уверенность в том, что он выполнит те обязательства, которые на себя взял. Мы предлагаем нашим клиентам только проверенных поставщиков, таких как, например, Меркатео. Это европейская компания, работающая в 14 странах мира, а ее портфолио насчитывает около 10 млн позиций по каталогам. Если клиенты хотят работать, к примеру, с этим поставщиком, то алгоритм будет следующим: используя свою ERP-систему они получат доступ к платформе Меркатео через промежуточный слой Ariba Spot Buy. После этого они смогут выбирать интересующие товары или услуги. А потом — осуществлять закупки по упрощенным процедурам.

Все процедуры упрощены, благодаря трем важным факторам:

Компании работают с проверенным поставщиком, который гарантированно выполнит взятые на себя обязательства. Процесс поиска нужного материала максимально прост. В закупках важно правильно формулировать, что именно вы хотите приобрести. Интуитивно понятный интерфейс делает эту процедуру достаточно легкой и быстрой. Прозрачность — нужно обеспечить закупки таким образом, чтобы процедура была полностью понятна (по каким правилам она осуществлена), а также аудирована (контроль проведения закупки в соответствии с правилами и политиками компаний).

Следуя этим принципам, мы можем смело утверждать, что наши потенциальные партнеры найдут своих клиентов, которым важно получить понятный и быстрый доступ к работе с глобальными поставщиками и сетями, а также контролировать процессы в контексте соблюдения законодательства, если речь идет о государственных закупках.