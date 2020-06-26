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Кабмин разрешил иностранцам дистанционно основывать и вести бизнес в Украине

Кабмин одобрил электронное резидентство для иностранного бизнеса: статус е-резидента предоставляет возможность иностранцам дистанционно основать и вести бизнес в Украине

Электронное резидентство. Фото: 112.ua Электронное резидентство. Фото: 112.ua
Электронное резидентство. Фото: 112.ua

Правительство дало "зеленый свет" запуску в Украине электронного резидентства для иностранного бизнеса.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

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Указано, что э-резидент — особый статус иностранного гражданина в Украине, что открывает ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуры получения админуслуг и заключения гражданско-правовых сделок, а также предоставляет возможность дистанционно основать и вести бизнес в Украине.

"Это один из уникальных проектов Минцифры, который может сделать Украину мощным восточноевропейским IT-хабом. Благодаря электронному резидентству уже в ближайшем будущем наша страна станет привлекательной для ведения бизнеса иностранцами, в первую очередь, IT-специалистами", — прокомментировал вице-премьер.

По словам Федорова, в ближайшее время Минцифры с другими госорганами разработает нормативную базу для запуска проекта. В планах — до конца 2020 года запустить портал э-резидентства.

После этого иностранцы смогут без необходимости посещать Украину:

- получать украинскую квалифицированную электронную подпись;

- регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

- возможность открыть онлайн-счет в украинском банке;

- упрощенный доступ к админуслугам в Украине.

"Первыми э-резидентами видим иностранных ИТ-специалистов, работающих на украинские компании, а также специалистов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус э-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке", — отметил Федоров.

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При этом он добавил, что все э-резиденты будут проходить тщательную проверку в Украине со стороны правоохранительных, финансовых органов и Минцифры.

Как сообщалось, Минцифры планирует создать свободную экономическую зону для технологических компаний Diia City. Резидентами Diia City смогут стать украинские и международные IT-компании, высокотехнологичный бизнес, инвестиционные фонды, стартапы, образовательные организации.

Минцифры ожидает, что создание свободной экономической зоны позволит к 2025 году создать почти 500 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, Украина лидирует по количеству открытых фирм в Эстонии, через е-резидентство. На конец 2019 года 862 юридических лица получили е-резидентство. Всего же в Эстонии насчитывается около 3500 тысяч е-резидентов с украинским гражданством.

Ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость (НДС) для онлайн-сервисов и социальных сетей.

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