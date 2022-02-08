Онлайн-прописка: украинцы теперь могут менять место регистрации в "Дії"

С сегодняшнего дня, 8 февраля, в приложении или на портале "Дія" украинцы могут сменить место регистрации. Услугу запустили по всей стране.

Об этом шла речь на презентации новых электронных услуг Diia Summit.

Чтобы сменить место прописки необходимо:

зайти на портал или в приложение "Дія";

получить подтверждение от владельца жилья;

указать адрес, по которому вы фактически проживаете.

После этого данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, снятие с предыдущего места также произойдет автоматически.

Процесс занимает до 1 рабочего дня и не потребует ни одного визита в госучреждения.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что штамп в паспорте о прописке уходит в прошлое.

"Это действительно настоящая революция и реформа института прописки, который на самом деле уже много лет не существует в законодательстве. Теперь он перестанет существовать и в государственных органах", – заявил Монастырский.

Отметим, Верховная Рада приняла закон об онлайн-регистрации места жительства 5 ноября 2021 года.

С декабря прошлого года смена места регистрации в приложении "Дія" работала как экспериментальный проект, проходило бета-тестирование услуги.

Тогда глава Минцифры сообщал, что данную услугу можно будет получить за один рабочий день "без посещения учреждений, 30 дней ожидания и бумажек". Мужчинам для смены прописки не придется идти в военкомат для того, чтобы сняться или стать на учет.

Отметим, в приложении "Дія" также с сегодняшнего дня можно будет сгенерировать справку о несудимости в несколько кликов.

Отметим, Кабинет министров Украины поручил Министерству цифровой трансформации в течение трех месяцев обеспечить техническую возможность проведения опросов граждан через мобильное приложение "Дія".

Согласно документу, Кабмин хочет, чтобы в "Дії" украинцы смогли выражать свое мнение по поводу инициатив властей в разных сферах общественной жизни.