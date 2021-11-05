Больше никаких бумажек: Рада приняла закон об онлайн-регистрации места жительства

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине. За такое решение проголосовало 238 депутатов, причем ни один не проголосовал против.

Как отмечает Министерство цифровой трансформации, смена места регистрации на сегодня является одной из самых сложных в получении государственных услуг, но при этом одной из самых популярных, и новый закон позволит сильно упростить ее получение. Отмечается, что каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а более 1 млн человек живут без регистрации вообще.

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"Этот законопроект меняет философию регистрации места жительства. Она будет декларативной — человек прямо в приложении или на портале "Дія" сможет указать адрес, по которому фактически проживает, и получить подтверждение от собственника жилья. Никаких бумажек или походов в ЦПАУ. Чтобы государство понимало, где человек зарегистрирован, существуют электронные реестры, а не ксерокопии", — отметил министр Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что в XXI веке люди должны иметь возможность свободно перемещаться по стране и не зависеть от штампов в паспорте.

В Минцифры указывают, что сейчас для смены формального адреса нужно отстоять несколько очередей и собрать кучу документов, что связано с отсутствием взаимодействия между реестрами общин.

Принятый закон предусматривает, что местные общины будут вести реестры исключительно в электронном формате, а специально разработанный модуль на базе Государственной миграционной службы создаст единую информационную систему, где можно будет быстро проверить необходимые данные.

"Вместо штампа в паспорте или справки к ID-карте — свободные карманы и отсутствие страха потерять важный документ. Вместо трех учреждений, 30 дней ожидания и груды справок, которые и так есть у государства, — одно заявление, которое будет рассмотрено и обработано за 24 часа. Вместо того, чтобы идти в ЦПАУ с документами или собственником жилья для регистрации места жительства, — только подтвердить согласие онлайн", — указывают в ведомстве.

В то же время подчеркивается, что место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомлять государство, где он проживает.

Также регистрация теперь не будет влиять на получение услуг — оформлять пенсию, документы или медицинскую помощь можно будет, не привязываясь к месту регистрации.

Минцифры напоминает, что в качестве эксперимента смена места регистрации онлайн сейчас работает в семи городах, но с новым законом услуга будет расширена на всю Украину.

"Воспользоваться услугой будет очень просто. На портале "Дія" выберите пункт "Регистрация места жительства" и заполните заявление. Владелец жилья, где вы проживаете, сможет подтвердить запрос и позволить зарегистрироваться в жилье, внесенном в реестр недвижимого имущества", — пояснили в ведомстве.

После этого данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, а снятие с предыдущего места также произойдет автоматически.

Напомним, в первом чтении данный законопроект был принят в середине июля. Его фактическим разработчиком является Минцифры. Он был внесен в Раду 5 мая от имени 15 депутатов, из которых большинство — члены фракции "Слуга народа" (в том числе шесть членов комитета Рады по цифровой трансформации) и по двое от групп "За будущее" и "Доверие".