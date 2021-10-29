В приложении "Дія" появится реестр недвижимости

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) работает над введением новой функции в приложение "Дія" для загрузки данных о недвижимости в реестр.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, не исключено, что уже в следующем году она станет доступной для всех пользователей приложения.

"До 2013 года, если говорить о реестре недвижимости, это все были бумаги, БТИ, нотариусы и так далее, поэтому этих данных в основном в реестре нет. Они часто есть только в бумажных архивах", — рассказал Баник.

Он отметил, что сегодня в министерстве уже работают над пилотной услугой, которая будет верифицировать данные по недвижимости.

Для введения данных о недвижимости в реестр необходимо будет выполнить следующие действия:

– в первую очередь, нужно загрузить сканы документов на недвижимость;

– затем заполнить необходимые данные в онлайн-форму;

– бюро технической инвентаризации получит заявку, проверит архив и документы, после чего загрузит данные в реестр.

"Пока это пилот, возможно, в следующем году сможем выйти на масштаб всей Украины", — добавил Баник.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины выделил Министерству юстиции 111,5 млн грн на развитие информационной инфраструктуры сферы юстиции. Из них 31 млн грн пойдет на создание Единой государственной системы электронного нотариата. Напомним, ранее в Украине запустили автоматическую оценку недвижимости: теперь граждане могут получить справку об оценке жилья или нежилых объектов бесплатно за несколько минут.