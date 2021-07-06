Сервис автооценки стоимости недвижимости будет использовать данные ЛУН и OLX

В Украине запустили автоматическую оценку недвижимости: теперь граждане могут получить справку об оценке жилья или нежилых объектов бесплатно за несколько минут. Об этом на пресс-конференции, посвященной презентации сервиса, рассказали руководители Фонда государственного имущества.

Так, по словам замглавы ФГИ Юлии Беловой, новый сервис — это не навязанная услуга, а альтернатива, которую фонд предоставляет гражданину: ранее для оценки недвижимости нужно было обращаться к оценщикам, стоимость услуг которых, в зависимости от региона и сложности работы, обходилась в 500-1500 грн. Теперь же любой человек может ввести все параметры объекта (площадь, этажность, улица) и получить оценку.

"Сервис не убирает оценщиков. Мы понимаем, что есть стандартные объекты, по которым можно получить усредненную оценку, и более уникальные, по которым гражданину нужна рыночная оценка от специалиста", — отметила она.

Сервис использует три источника данных по стоимости жилья. Первый источник — коммерческие платформы ЛУН и OLX, с которыми ФГИ подписал соответствующие меморандумы, а взамен получил доступ к базам данных за последние полгода.

В то же время какой именно процент информации будет идти с коммерческих платформ, Белова не сообщила, сославшись на то, что это "служебная информация".

Вторым источником станут данные отчетов об оценке, которые профессиональные оценщики уже внесли в единую базу, третьим — данные о фактических сделках, которые в базу вносят непосредственно нотариусы. Всего в базе присутствует 18 различных типов объектов недвижимости.

Чтобы получить доступ к сервису, гражданину Украины необходимо будет зарегистрироваться с помощью файлового ключа, аппаратного ключа или ID.gov.ua.

Систему создавали за средства международных доноров: по словам исполняющего обязанности замглавы миссии США в Украине Алана Парселла, проект стал возможен благодаря сотрудничеству Агентства США по международному развитию (USAID), Всемирного банка и ФГИ. Разработка сервиса обошлась в 195 тысяч долларов.

По словам Беловой, в первый день после запуска системы (29 июня) ею воспользовались 3,5 тысячи граждан и 1,5 тысячи нотариусов. На сегодняшний день выдано более 25 тысяч справок об оценочной стоимости недвижимости.