Недвижимость 1 час назад

ФГИ запустил сервис автоматической оценки стоимости недвижимости

Оценщики и нотариусы также смогут получить доступ к ресурсу

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Фонд государственного имущества запустил единую базу данных отчетов об оценке стоимости недвижимости с модулем электронного определения такой стоимости и автоматического формирования электронных справок о ней.

Как отмечается в сообщении фонда, формируемая сервисом evaluation.spfu.gov.ua справка об оценочной стоимости действует в течение 30 календарных дней со дня формирования.

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Если человек будет не согласен с результатами автоматического определения оценочной стоимости недвижимости, он cможет обратиться к оценщику для определения рыночной стоимости такого объекта.

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Оценщик составит отчет об оценке имущества, который будет зарегистрирован в единой базе. Он будет действителен в течение шести месяцев с даты оценки.

Доступ к единой базе будет осуществляться с помощью личной электронной подписи или средств интегрированной системы электронной идентификации (id.gov.ua).

Для регистрации в базе отчетов об оценке все субъекты оценочной деятельности должны зарегистрироваться в ней и зарегистрировать оценщиков, работающих в составе СОД или по трудовому договору.

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Регистрация СОД будет осуществляться только по электронной печати СОД, а не по личной электронной подписи его руководителя.

Для формирования выписки из единой базы о регистрации справки об оценочной стоимости объекта недвижимости или отчета об оценке все нотариусы должны будут также зарегистрироваться в базе и использовать личную квалифицированную электронную подпись.

Источник фото: Depositphotos

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