Лопнет ли пузырь? Что будет с рынком недвижимости в ближайшее время

Прогнозировать — дело неблагодарное. Давайте для начала углубимся в историю. Пузыри чаще всего появлялись как следствие наполнения рынка дешевыми деньгами, которые раздавались всем, кто хотел их принять в виде дешевых кредитов\ипотек\инвестиций.

Условно говоря, люди получали деньги за копеечные проценты по сниженным требованиям и начинали покупать все, что давно хотели, не переживая о покрытии этих же кредитов. В какой-то момент процент количества заемщиков, которые не могут платить по счетам, растет и случается БУМ.

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С учетом того, что кредиты у нас дорогие, а ипотека с большим вопросом и далеко не для всех, то около 95% сделок на рынке проходят либо за наличные, либо по рассрочке, которую обеспечивает девелопер. То есть сделки проходят за живые деньги.

Вот когда ипотека будет под 2-3 %, тогда можно будет начать волноваться.

Опасаться сейчас можно только войны, катаклизмов или других событий, которые могут сделать народ беднее. Если население перестанет зарабатывать и вкладывать в недвижимость, тогда часть застройщиков начнет схлопываться.

Если схлопнутся хотя бы несколько, это подорвёт доверие ко всем девелоперам и возникнет достаточно сложная ситуация (особенно для перекредитованных компаний).

Таким образом, возвращаясь к вопросу о том, не лопнет ли пузырь, можем утверждать — нет, так как, собственно, нет и самого пузыря.

Даже если наступит перенасыщение рынка, конечно, произойдет коррекция цен на покупку и аренду, темпы строительства будут снижаться. Но взрыва, который обесценит ваш актив, скорее всего, не произойдет.

Более того — сейчас мы, наоборот, наблюдаем дефицит предложения. За последние два года количество объектов в продаже сократилось примерно на 25%. Люди готовы инвестировать свои деньги в недвижимость, но хороших качественных объектов все же не хватает.

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При этом расслабляться, конечно, не стоит. С уверенностью мы можем говорить только о прошлом, где все уже понятно. А вот что готовит нам будущее — посмотрим.