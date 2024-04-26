У Зеленского рассказали, куда планируют направить средства от замороженных российских активов

Конфискованные российские активы должны быть направлены на восстановление и защиту объектов энергетики Украины.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра в ходе обсуждения в посольстве Нидерландов в Украине возможности привлечь государство-агрессора РФ к ответственности за обстрелы объектов энергетики, сообщает сайт главы государства.

Она отметила, что важно создать специальный трибунал за преступление агрессии, международный компенсационный механизм и конфисковать российские активы для наполнения ими компенсационного механизма.

Мудрая напомнила, что в конце прошлого года общие потребности Украины в восстановлении оценивали почти в 486 млрд дол. США.

"Все повреждения энергетической инфраструктуры будут зафиксированы, будут поданы претензии и определена компенсация. Но она будет выплачена, если вы сделаете правильный выбор и конфискуете замороженные активы для финансирования механизма компенсации. Хочу поблагодарить США за принятие прогрессивного закона. Около 300 миллиардов долларов российских государственных активов по всему миру. Призываю всех присоединиться к этой инициативе", – подчеркнула Мудра и добавила, что необходимо ужесточить санкции против России.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

Также Европейский Союз подготовил предложения, согласно которым Украина начнет получать доходы от замороженных российских активов уже в июле.