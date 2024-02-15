Платить должна Россия: оценка потребностей Украины на восстановление выросла до $486 млрд

По состоянию на 31 декабря 2023 общая стоимость восстановления Украины составляет 486 млрд долларов США в течение следующего десятилетия.

Об этом сообщил Всемирный банк.

Потребность в восстановлении Украины оценивается в 486 млрд долларов

"Эта цифра выше потребностей, оцененных в $411 млрд год назад", - говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

По оценкам украинских властей, только в этом году стране понадобится примерно $15 млрд для неотложных приоритетных мер по восстановлению и на национальном, и на местном уровнях, с особым акцентом на поддержку и мобилизацию частного сектора, а также восстановление жилья, социальной инфраструктуры и услуг, энергетики и транспорта.

Отмечается, что прямой ущерб в Украине достиг почти 152 млрд. долларов США, причем наиболее пострадавшими секторами являются жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, энергетика и сельское хозяйство. Наибольший ущерб сосредоточен в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях - тех областях, где был зафиксирован наибольший ущерб в предварительной оценке. Повреждены или разрушены 10% жилищного фонда.

В отчете отмечается, что хотя около $5,5 млрд из неотложных потребностей в финансировании уже обеспечено и международными партнерами Украины, и за счет ее собственного бюджета, около $9,5 млрд остаются не подкрепленными финансированием.

Основным ресурсом для восстановления Украины должна стать конфискация российских активов

Глава правительства Денис Шмигаль отметил, что больше всего пострадали секторы торговли и промышленности, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.

Премьер-министр подчеркнул, что главным ресурсом для восстановления Украины должна стать конфискация замороженных активов. Позиция Украины остается неизменной – платить должна Россия.

"Должны запустить этот процесс уже в этом году. Использование доходов от активов РФ считаем возможным промежуточным решением, не отменяющим необходимость полной конфискации", - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что, несмотря на полномасштабную войну, Правительство Украины при поддержке международных партнеров продолжает реализацию программы быстрого восстановления.

В прошлом году восстановлено более 37 тыс. объектов. В то же время правительство создает условия для привлечения частных инвестиций, которые позволят ускорить процесс восстановления и трансформации нашей страны на пути в ЕС.

По словам премьер-министра, привлечение и направление 15 млрд долларов в быстрое восстановление сгенерирует еще ориентировочно 5,5 млрд долларов частных инвестиций.

"Мы рассчитываем привлечь иностранные инвестиции, не дожидаясь завершения войны, а уже сейчас. Определены приоритетные отрасли. Это оборонно-промышленный комплекс, энергетика, строительство, аграрный сектор, природные ресурсы, цифровые технологии, IT-сектор. Каждая из этих отраслей будет давать продукцию по высокой долей добавленной стоимости. И это будет работать на нашу экономическую устойчивость", - подчеркнул Шмигаль.

Напомним, как говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE Institute), по состоянию на январь 2024 года общий объем ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за военных действий, составляет почти $155 млрд. В эту сумму входят также ущерб, нанесенный Украине из-за подрыва Россией Каховской ГЭС 6 июня 2023г.