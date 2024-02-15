Платити повинна Росія: оцінка потреб України на відновлення зросла до $ 486 млрд

Станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення України становить 486 млрд доларів США впродовж наступного десятиліття.

Про це повідомив Світовий банк.

Потреба на відновлення України оцінюється у 486 млрд доларів

"Ця цифра є вищою за потреби, оцінені в $411 млрд рік тому", - йдеться у пресрелізі Світового банку.

За оцінками української влади, тільки цьогоріч країні знадобиться приблизно $15 млрд для невідкладних пріоритетних заходів із відновлення і на національному, і на місцевому рівнях, з особливим акцентом на підтримку та мобілізацію приватного сектору, а також на відновлення житла, соціальної інфраструктури та послуг, енергетики та транспорту.

Зазначається, що пряма шкода в Україні сягнула майже 152 млрд доларів США, причому найбільш постраждалими секторами є житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика і сільське господарство. Найбільша шкода зосереджена в Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Київській областях - тих самих областях, де була зафіксована найбільша шкода у попередній оцінці. Пошкоджено або зруйновано 10% житлового фонду.

У звіті наголошується, що хоча близько $5,5 млрд із нагальних потреб у фінансуванні вже забезпечено і міжнародними партнерами України, і коштом її власного бюджету, близько $9,5 млрд залишаються не підкріпленими фінансуванням.

Основним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація російських активів

Очільник уряду Денис Шмигаль зазначив, що найбільше постраждали сектори торгівлі та промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт.

Прем’єр-міністр наголосив, що головним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація заморожених російських активів. Позиція України залишається незмінною — платити повинна Росія.

"Маємо запустити цей процес вже цього року. Використання доходів від активів РФ вважаємо можливим проміжним рішенням, яке не скасовує необхідність повної конфіскації", - наголосив прем’єр-міністр.

Він додав, що попри повномасштабну війну, Уряд України за підтримки міжнародних партнерів продовжує реалізацію програми швидкого відновлення.

Минулого року відновлено більше 37 тис. об’єктів. Водночас Уряд створює умови для залучення приватних інвестицій, які дозволять прискорити процес відбудови й трансформацію нашої країни на шляху до ЄС.

За словами прем’єр-міністра, залучення і спрямування 15 млрд доларів у швидке відновлення згенерує ще орієнтовно 5,5 млрд доларів приватних інвестицій.

"Ми розраховуємо залучити іноземні інвестиції, не чекаючи завершення війни, а вже зараз. Визначені пріоритетні галузі. Це оборонно-промисловий комплекс, енергетика, будівництво, аграрний сектор, природні ресурси, цифрові технології, IT-сектор. Кожна з цих галузей даватиме продукцію з високою часткою доданої вартості. І це працюватиме на нашу економічну стійкість", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, як йдеться у дослідженні Київської школи економіки (KSE Institute), станом на січень 2024 року загальний обсяг збитків, завданих інфраструктурі України через воєнні дії, становить майже $155 млрд. У цю суму входять також збитки, які були завдані Україні через підрив Росією Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.