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Допоможуть залучити €500 млн: Єврокомісія та Світовий банк домовились про підтримку інвестицій для України
Європейська комісія та Міжнародна фінансова корпорація Групи Світового банку (IFC) підписали гарантійну угоду про підтримку інвестицій, які допоможуть забезпечити інклюзивну та стійку реконструкцію в Україні.
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
Згідно з угодою Європейський Союз надасть IFC фінансові гарантії на суму до €90 млн для підтримки інвестицій в Україну в рамках Програми кращого майбутнього IFC (BFP).
Очікується, що мобілізовані інвестиції приватного сектору в рамках програми досягнуть понад €500 млн в різних секторах, включаючи основну інфраструктуру та виробництво товарів, сприяння декарбонізації та збереження засобів до існування.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Підтримка з боку Європейської Комісії і надалі відіграватиме важливу роль у наших зусиллях із розширення та збільшення важливих інвестицій в Україну", — сказав віце-президент IFC у Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсіа Мора.
"Завдяки гарантії EFSD+ ми швидко рухаємось до впровадження інноваційних та ефективних проєктів і підтримки компаній приватного сектору, виконуючи наше зобов’язання щодо мобілізації приватного капіталу для підтримки економіки та відновлення України", - додав він.
"Ця угода є ще одним прикладом нашої співпраці з IFC в рамках зусиль збільшити інвестиції в Україну. Гарантія EFSD+ допоможе відновити інфраструктуру країни, підтримати її бізнес-сектор і посилити стійкість її економіки, підтверджуючи зобов’язання Європейського Союзу підтримувати Україну в цей час", - заявив комісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.
У Єврокомісії нагадали, що у 2022 році IFC запустила Програму економічної стійкості (ERA) вартістю $2 млрд для підтримки приватного сектора України. Відтоді IFC надала фінансування на суму понад $650 млн та залучила понад $400 млн для підтримки технологічного сектору, агробізнесу, важливого експорту та імпорту, а також фінансування МСП (малі та середні підприємства).
Фінансування від міжнародних партнерів
За підтримки Багатостороннього агентства гарантій інвестицій Світового банку наразі IFC профінансувала на $304 млн сільськогосподарський сектор, що підтримало імпорт та експорт зерна, а також попередньо зібраних сонячних панелей і акумуляторних батарей у партнерстві з норвезьким постачальником енергії Scatec. IFC також розглядає можливість інвестування у вітрові потужності та розподільну генерацію, але плани ще не завершені.
Додамо, що у 2023 році до державного бюджету України надійшло від партнерів $42,6 млрд зовнішнього фінансування. З цієї суми 27% ($11,5 млрд) становили гранти, надані на безповоротних умовах, а усі кредити були отримані на пільгових умовах.
При цьому, в останній місяць 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько $5 млрд грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
У листопаді до держбюджету України надійшло близько $2 млрд зовнішнього фінансування, проти $2,8 млрд у жовтні, $3 млрд у вересні та $4,6 млрд у серпні. У липні Україна отримала $5,3 млрд грантів і пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
Раніше Україна отримала $400 мільйонів від Світового банку під гарантію Британії. Дані кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine.
Фото: ua.depositphotos.com