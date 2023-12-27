У грудні 2023 року Мінфін залучив $5 млрд від міжнародних партнерів

В останній місяць 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько $5 млрд грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"У грудні 2023 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько $5 млрд зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги", - йдеться у повідомленні.

Донорами у грудні 2023 року стали:

Японія - $2,2 млрд (пільгове фінансування та гранти);

ЄС - $1,6 млрд (пільгове фінансування);

Міжнародний валютний фонд - близько $900 млн (пільгове фінансування);

Норвегія - $190 млн (грант);

Німеччина - $55 млн (грант);

США - $50 млн (грант);

Швейцарія - $20 млн (грант);

Світовий банк - $8 млн (пільгове фінансування).

Фінансування від уряду Японії складається з гранту на суму $52,4 млн в рамках проекту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та позики обсягом $900 млн через проєкт Світового банку "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Також Японія спрямувала $180 млн гранту в рамках проєкту Світового банку "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE) та $1,086 млрд позики в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Кошти ЄС обсягом €1,5 млрд є останнім траншем в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги (МФД+) у €18 млрд на 2023 рік.

Фінансування від МВФ на суму близько $900 млн (663,9 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF), Україна отримала в результаті успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

Гранти від Норвегії, США та Швейцарії є частиною шостого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Грант €50 млн від KfW було залучено в рамках Програми державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%".

Позика Світового банку на суму $8 млн є додатковим фінансуванням проєкту "Поліпшення охорони здоровʼя на службі у людей".

Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

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