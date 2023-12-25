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Фінанси
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Україна отримала $ 1,34 млрд від Світового банку: куди спрямують кошти

гроші
Фото: Depositphotos

25 грудня Україна отримала 1,34 млрд доларів США як Шосте додаткове фінансування в рамках проекту Світового банку  "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). 

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів США, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії Уряду Японії. Шосте додаткове фінансування проекту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову: 

  • 190 млн доларів США від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);
  • 50 млн доларів США від Уряду Сполучених Штатів Америки; 
  • 20 млн доларів США від Уряду Швейцарії.

Як повідомляють в Мінфіні, кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

"Міжнародна фінансова допомога є вагомим внеском у підтримку фінансово-економічної стабільності України та дозволяє забезпечити першочергові соціальні видатки під час війни. З початку повномасштабного вторгнення Уряди Японії, США, Норвегії та Швейцарії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Вдячний партнерам за готовність співпрацювати та допомагати у вирішальний для України час", - наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко. 

Нагадаємо, раніше Україна отримала $ 400 мільйонів від Світового банку під гарантію Британії. Дані кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько