Украина получила $1,34 млрд от Всемирного банка: куда направят средства

25 декабря Украина получила 1,34 млрд долларов США в качестве Шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что финансирование состоит из займа Всемирного банка в размере 1,086 млрд. долларов США, поступивших через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии Правительства Японии. Шестое дополнительное финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит также и грантовую составляющую:

190 млн. долларов США от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF);

50 млн. долларов США от Правительства Соединенных Штатов Америки;

20 млн. долларов США от Правительства Швейцарии.

Как сообщают в Минфине, средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Международная финансовая помощь является весомым вкладом в поддержку финансово-экономической стабильности Украины и позволяет обеспечить первоочередные социальные расходы во время войны. и помогать в решающее для Украины время", - подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, ранее Украина получила $400 миллионов от Всемирного банка под гарантию Британии. Эти средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine.

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