Катастрофи не буде: Гетманцев розповів про фінансову допомогу від союзників

Україна продовжує отримувати важливу фінансову підтримку від своїх партнерів які надаватимуть її і протягом наступного року.

Про це розповів голова податкового комітету Данило Гетманцев.

"З наближенням нового року все частіше мені ставлять питання про січень, у якому має статись "апокаліпсис" нібито через закінчення у нас коштів. Тому хочу публічно усіх заспокоїти – фінансової катастрофи у січні не буде. Ми маємо надходження допомоги за різними напрямками. Тож "зрада" скасовується, продовжуємо працювати і наближати нашу перемогу", - написав він.

Гетманцев розкрив деталі фінансової підтримки, яку Україна вже отримала на підтримку державного бюджету для фінансування соціальних, освітніх, медичних та інших цілей:

Останній транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1,5 млрд. євро.

1,34 млрд. доларів від Світового банку, фінансовання забезпечено Японією, Швейцарією та США.

900 млн. доларів позики від Уряду Японії через проект "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

На проекти відновлення Україні було виділено:

150 млн. євро безповоротної фінансової допомоги від Європейського Союзу в рамках двосторонньої угоди щодо фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)";

99,6 млн. євро допомоги від Європейського Інвестиційного Банку (ЄІБ) на реконструкцію практично 200 об'єктів у 18 областях;

52,4 млн. доларів гранту від Японії в рамках проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

"Особливо наголошу – це рішення про допомогу і кошти, які вже передані Україні протягом лише останнього тижня", - підкреслив він.

Також, за його словами, Україна отримала 150 млн. євро від ЄБРР для підтримки НЕК "Укренерго на зміцнення та захист стабільної роботи енергосистеми та ще 88,5 млн. євро від Німеччини для Фонду підтримки енергетики України. Що стосується військової підтримки, то протягом останнього часу Україна отримала 240 млн. євро спільного шведсько-данського пакету військової допомоги, 106 млн. євро військової допомоги від Фінляндії та 102 млн. євро багатопрофільної підтримки від Нідерландів

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна продовжить отримувати фінансову допомогу від партнерів і сподівається на це що Сполучені Штати Америки виконають всі домовленості. Також Україна не втрачає надію отримати і обіцяні 50 млрд від Європейського Союзу.