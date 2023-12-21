Нідерланди виділили перші €102 млн із запланованої допомоги Україні на 2024 рік

Нідерланди оголосили про виділення €102 млн на підтримку України у рамках пакету допомоги на 2024 рік. Цей транш є першим з понад €2 млрд, які уряд країни запланував для України на наступний рік.

Про це стало відомо з повідомлення на сайті уряду Нідерландів.

Пакет допомоги у розмірі €102 млн розрахований на перші 4 місяці 2024 року, щоб допомогти Україні пережити зиму та підготуватися до весни.

€15 млн з цього траншу будуть скеровані на гуманітарну допомогу через Управління ООН з координації гуманітарних справ. Така ж сума - €15 млн, піде на розмінування сільськогосподарських угідь та деокупованих територій України.

€62 млн виділять на підтримку уряду України у наданні основних послуг, відновленні критично важливої інфраструктури та забезпеченні реформ через програму для відновлення України та Молдови Світового банку.

Решту у розмірі €10 млн з коштів Нідерландів спрямують на фінансування обладнання для української електромережі.

На наступний рік Нідерланди заклали для України €2 млрд у вигляді військової підтримки, €295 млн в якості внеску до Європейського фонду миру, €89 млн на правосуддя і €3 млн – на невійськову кіберпідтримку.

Уряд Нідерландів нагадав, що 15 грудня 2023 року відбулася зустріч керівництва Міністерства внутрішніх справ України та ДСНС України з міністром торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Джеффрі ван Левеном і Постійним представником ПРООН в Україні Яко Сільє.

Під час зустрічі обговорювали посилення допомоги у розмінуванні України. Міністр Джеффрі ван Левен заявив, що протимінна діяльність є критично важливим кроком до забезпечення безпечного та процвітаючого середовища для бізнесу та сільського господарства, основ процвітаючої економіки.

Нідерланди є однією з країн-партнерок України в протистоянні російській агресії. Передбачалося, що в 2023 році Нідерланди витратять на підтримку також 2,5 млрд євро. Йшлося про військову та гуманітарну допомогу, допомогу з ремонтом інфраструктури та відновленням, дипломатичну підтримку та фінансування роботи фахівців для розслідування воєнних злочинів.

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