Нідерланди оголосили розмір допомоги Україні на 2024 рік

Наступного року Нідерланди нададуть Україні додатковий пакет допомоги на 2,5 млрд євро. Про це заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, передає “Укрінформ”.

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Вона сказала, що Росія, розв'язавши війну проти України, розтоптала статут ООН та основні принципи ОБСЄ.

"Тільки Росія може зупинити цю війну. Український народ мужньо захищає свою територію, свій суверенітет і свою свободу", – висловилася Брюїнс Слот під час виступу на пленарній сесії Ради міністрів ОБСЄ.

При цьому дипломатка засудила політику Росії щодо незаконного переміщення та депортації українських дітей, додавши, що це відбувається за співучасті Білорусі.

"Ця політика спрямована на знищення української ідентичності та культури. Росія повинна негайно повернути українських дітей на Батьківщину. Я закликатиму всі держави-учасниці ОБСЄ підтримати зусилля, спрямовані на возз'єднання цих дітей із їхніми близькими", - зазначила очільниця МЗС Нідерландів.

Допомога від Нідерландів

Нідерланди є однією з країн-партнерок України в протистоянні російській агресії. Передбачалося, що в 2023 році Нідерланди витратять на підтримку також 2,5 млрд євро. Йдеться про військову та гуманітарну допомогу, допомогу з ремонтом інфраструктури та відновленням, дипломатичну підтримку та фінансування роботи фахівців для розслідування воєнних злочинів.

Перший у 2023 році комплексний пакет допомоги було виділено в квітні. Тоді Нідерланди оголосили про підтримку на 274 млн євро, 180 млн євро з яких було призначено на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення, а 94 млн євро – на нелетальну підтримку українських військових, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини.

Після цього також виділялися кошти. Зокрема, в жовтні країна анонсувала 102 млн євро на реформи, підготовку до зими та інші цілі.