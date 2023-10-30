Нідерланди надають свої винищувачі для навчання українських пілотів

Літаки F-16, які Нідерланди зобов'язалися передати Україні, будуть доставлені до Румунії протягом двох тижнів для навчання українських пілотів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Це означає, що українські пілоти найближчим часом зможуть розпочатися курси підготовки та вчитися керувати винищувачами.

Рютте та Зеленський також обговорили створення альтернативного коридору для експорту зерна через Чорне море. Нідерланди нададуть Україні патрульні катери для забезпечення безпеки цього маршруту.

"Нещодавно ми проводили переговори на цю тему в портовому місті Одеса. Звірства, які вчинила Росія, не повинні бути забуті. Щоб забезпечити це, Нідерланди продовжують брати участь у розслідуванні злочинів Росії. Наразі в Україні під егідою Міжнародного кримінального суду перебуває четверта голландська криміналістична місія, яка збирає докази військових злочинів", - зауважив Рютте.

Він додав, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну перед обличчям триваючої російської агресії стільки й скільки буде потрібно, а ситуація в Ізраїлі та Газі не відверне увагу від України.

Нагадаємо, в серпні Румунія та Нідерланди підписали лист про наміри створити базу для тренування пілотів на F-16 та відповідного обслуговування винищувачів у навчальному центрі.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Амстердам передасть Києву фактично всі свої винищувачі F-16. Лише кілька з них залишать, але для навчання українських пілотів. При цьому, Нідерланди планують розпочати передачу винищувачів F-16 Україні у 2024 році.