Нидерланды предоставляют свои истребители для обучения украинских пилотов

Самолеты F-16, которые Нидерланды обязались передать Украине, будут доставлены в Румынию в течение двух недель для обучения украинских пилотов.

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Это означает, что украинские пилоты в ближайшее время смогут начаться курсы подготовки и учиться руководить истребителями.

Рютте и Зеленский обсудили также создание альтернативного коридора для экспорта зерна через Черное море. Нидерланды предоставят Украине патрульные катера для обеспечения безопасности этого маршрута.

"Недавно мы проводили переговоры на эту тему в портовом городе Одесса. Совершённые Россией зверства не должны быть забыты. Чтобы обеспечить это, Нидерланды продолжают участвовать в расследовании преступлений России. Сейчас в Украине под эгидой Международного уголовного суда находится четвертая голландская криминалистическая миссия, которая собирает доказательства военных преступлений", – заметил Рютте.

Он добавил, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину перед лицом продолжающейся российской агрессии столько и сколько потребуется, а ситуация в Израиле и Газе не отвлечет от Украины.

Напомним, в августе Румыния и Нидерланды подписали письмо о намерениях создать базу для тренировки пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания истребителей в учебном центре.

Ранее министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам передаст Киеву фактически все свои истребители F-16. Лишь несколько из них оставят, но для обучения украинских пилотов. При этом Нидерланды планируют начать передачу истребителей F-16 Украине в 2024 году.