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Нидерланды предоставляют свои истребители для обучения украинских пилотов
Самолеты F-16, которые Нидерланды обязались передать Украине, будут доставлены в Румынию в течение двух недель для обучения украинских пилотов.
Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после разговора с президентом Владимиром Зеленским.
Это означает, что украинские пилоты в ближайшее время смогут начаться курсы подготовки и учиться руководить истребителями.
Рютте и Зеленский обсудили также создание альтернативного коридора для экспорта зерна через Черное море. Нидерланды предоставят Украине патрульные катера для обеспечения безопасности этого маршрута.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Недавно мы проводили переговоры на эту тему в портовом городе Одесса. Совершённые Россией зверства не должны быть забыты. Чтобы обеспечить это, Нидерланды продолжают участвовать в расследовании преступлений России. Сейчас в Украине под эгидой Международного уголовного суда находится четвертая голландская криминалистическая миссия, которая собирает доказательства военных преступлений", – заметил Рютте.
Он добавил, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину перед лицом продолжающейся российской агрессии столько и сколько потребуется, а ситуация в Израиле и Газе не отвлечет от Украины.
Напомним, в августе Румыния и Нидерланды подписали письмо о намерениях создать базу для тренировки пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания истребителей в учебном центре.
Ранее министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам передаст Киеву фактически все свои истребители F-16. Лишь несколько из них оставят, но для обучения украинских пилотов. При этом Нидерланды планируют начать передачу истребителей F-16 Украине в 2024 году.