В Минобороны Нидерландов назвали сроки передачи F-16 Украине

Нидерланды планируют начать передачу истребителей F-16 в 2024 году. Об этом заявила министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в эфире MSNBC.

Она отметила, что сроки зависят от обучения украинцев на этой технике.

"Мы действительно не знаем, сколько времени займет эта подготовка, поэтому мы оцениваем в шесть-восемь месяцев, что действительно очень быстро, если сравнить с тренировками, которые мы проводим с нашими пилотами. Но это зависит от многих факторов", – высказалась чиновница.

Оллонгрен добавила, что сейчас создается учебный центр в Румынии, который пытаются запустить как можно скорее.

F-16 для Украины: хронология обсуждений

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается месяцами. В мае президент Владимир Зеленский после визита в Великобританию анонсировал создание коалиции самолетов.

Одним из главных аспектов является обучение украинских пилотов и техперсонала на западной технике. В июле тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинцев. Как отмечал чиновник, лидерство в этом процессе взяли на себя Дания и Нидерланды.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Украина может получить F-16 ближе к концу текущего года.

В августе стало известно, что обучение украинских пилотов, инженеров и техников на F-16 началось.

А Зеленский во время визита в Нидерланды объявил о договоренности касательно передачи 42 истребителей F-16 Украине. Также тогда стало известно, что Дания предоставит 19 таких самолетов.