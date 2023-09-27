У Міноборони Нідерландів назвали терміни передачі F-16 Україні

Нідерланди планують розпочати передачу винищувачів F-16 Україні у 2024 році. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен в ефірі MSNBC.

Вона зазначила, що терміни залежать від навчання українців на цій техніці.

"Ми дійсно не знаємо, скільки часу займе ця підготовка, тому ми оцінюємо в шість-вісім місяців, що дійсно дуже швидко, якщо порівняти з тренуваннями, які ми проводимо з нашими пілотами. Але це залежить від багатьох факторів", – висловилася чиновниця.

Оллонґрен додала, що наразі створюється навчальний центр у Румунії, який намагаються запустити якомога швидше.

F-16 для України: хронологія обговорень

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється місяцями. У травні президент Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків.

Одним із головних аспектів є навчання українських пілотів і техперсоналу на західній техніці. У липні тодішній міністр оборони України Олексій Резніков підписав із 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українців. Як зауважував урядовець, лідерство в цьому процесі взяли на себе Данія та Нідерланди.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Україна може отримати F-16 ближче до кінця поточного року.

У серпні стало відомо, що навчання українських пілотів, інженерів та техніків на F-16 розпочалося.

А Зеленський під час візиту до Нідерландів оголосив про домовленість щодо передачі 42-х винищувачів F-16 Україні. Також тоді стало відомо, що Данія надасть 19 таких літаків.