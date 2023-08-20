Дания также предоставит Украине истребители F-16

Правительства Дании и Нидерландов договорились вместе передать Украине самолеты F16. Истребители уже давно востребованы Украиной и должны способствовать тому, чтобы Украина могла оградить свое воздушное пространство от незаконной агрессии России.

Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

Согласно сообщению, Дания будет работать над тем, чтобы другие страны присоединились к коалиции и способствовали борьбе за свободу Украины.

"Я горжусь тем, что Дания вместе с Нидерландами передадут истребители F16 для борьбы Украины за свободу против России и ее бессмысленной агрессии. Поддержка Украины со стороны Дании непоколебима, и благодаря пожертвованию самолетов F16 Дания теперь является лидером", – сказал министр обороны Якоб Эллеманн -Энсен.

Вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной обучающей коалиции на боевых самолетах F16. Коалиция была объявлена на саммите НАТО в Вильнюсе вместе с девятью другими союзниками и будет обеспечивать подготовку украинских ВВС по использованию, среди прочего, истребитель F16.

"Принимая во внимание создание совместной коалиции по обучению F16, мы соглашаемся, что следующим шагом будет передача истребителей F-16. Пожертвование самолетов будет жизненно важным для Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что украинские летчики начнут обучение на истребителях F-16 в Дании ближе к концу августа. К обучению украинских пилотов привлечена коалиция из 11 стран.

Напомним, президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Нидерландах, сообщил, что истребители F-16 таки будут в украинском небе. Нидерланды готовы предоставить Украине 42 самолета.